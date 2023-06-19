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"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2023
"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
Коллективный запад согласен превратить Украину в "черную дыру" Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией. Для англосакской элиты жители Украины –... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T20:34
2023-06-19T20:20
сергей нарышкин
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служба внешней разведки (свр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Коллективный запад согласен превратить Украину в "черную дыру" Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией. Для англосакской элиты жители Украины – это всего лишь "пушечное мясо", жалости к которому нет. Об этом в интервью "Российской газете" сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России" &gt;&gt;По его мнению, Киеву отведена роль пешки в "большой геополитической игре", и когда украинцы, "закончатся", настанет черед жителей Польши и Германии. Именно в этом заключается циничная логика "стратегических замыслов" англосаксонской элиты и тому есть документальные свидетельства, отметил он.Также Нарышкин напомнил слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Бжезинского, который заявлял, что "без Украины Россия перестанет быть империей", и потому не допустить сближения Украины с Россией и является стратегическим замыслом Лондона и Вашингтона, убежден он.Ранее Сергей Нарышкин заявил, что присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса является наглядным подтверждением того, что общественное мнение на Западе о конфликте на Украине не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону.Читайте также на РИА Новости Крым:Плохо кончится: Лавров о планах Британии передать Киеву снаряды с ураномВнук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на УкраинеПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard
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сергей нарышкин, россия, украина, сша, сво, в мире, мнения, служба внешней разведки (свр), новости
"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине

Нарышкин: главная цель англосаксонской элиты – не допустить сближения Украины с Россией

20:34 19.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Коллективный запад согласен превратить Украину в "черную дыру" Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией. Для англосакской элиты жители Украины – это всего лишь "пушечное мясо", жалости к которому нет. Об этом в интервью "Российской газете" сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России" >>
"США и Великобритания десятилетиями взращивали украинский национализм, с тем, чтобы в час "Ч" натравить его на нашу страну. Они даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. В оптике англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", которое не жалко использовать, с тем, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных", - сказал Нарышкин.
По его мнению, Киеву отведена роль пешки в "большой геополитической игре", и когда украинцы, "закончатся", настанет черед жителей Польши и Германии. Именно в этом заключается циничная логика "стратегических замыслов" англосаксонской элиты и тому есть документальные свидетельства, отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
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Также Нарышкин напомнил слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Бжезинского, который заявлял, что "без Украины Россия перестанет быть империей", и потому не допустить сближения Украины с Россией и является стратегическим замыслом Лондона и Вашингтона, убежден он.
Ранее Сергей Нарышкин заявил, что присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса является наглядным подтверждением того, что общественное мнение на Западе о конфликте на Украине не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону.
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Сергей НарышкинРоссияУкраинаСШАСВОВ миреМненияСлужба внешней разведки (СВР)Новости
 
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