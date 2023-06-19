"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
Нарышкин: главная цель англосаксонской элиты – не допустить сближения Украины с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Коллективный запад согласен превратить Украину в "черную дыру" Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией. Для англосакской элиты жители Украины – это всего лишь "пушечное мясо", жалости к которому нет. Об этом в интервью "Российской газете" сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"США и Великобритания десятилетиями взращивали украинский национализм, с тем, чтобы в час "Ч" натравить его на нашу страну. Они даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. В оптике англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", которое не жалко использовать, с тем, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных", - сказал Нарышкин.
По его мнению, Киеву отведена роль пешки в "большой геополитической игре", и когда украинцы, "закончатся", настанет черед жителей Польши и Германии. Именно в этом заключается циничная логика "стратегических замыслов" англосаксонской элиты и тому есть документальные свидетельства, отметил он.
Также Нарышкин напомнил слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Бжезинского, который заявлял, что "без Украины Россия перестанет быть империей", и потому не допустить сближения Украины с Россией и является стратегическим замыслом Лондона и Вашингтона, убежден он.
Ранее Сергей Нарышкин заявил, что присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса является наглядным подтверждением того, что общественное мнение на Западе о конфликте на Украине не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону.
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