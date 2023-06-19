https://crimea.ria.ru/20230619/chernaya-dyra-evropy-naryshkin-o-tselyakh-zapada-na-ukraine-1129494779.html

"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине

"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2023

"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине

Коллективный запад согласен превратить Украину в "черную дыру" Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией. Для англосакской элиты жители Украины –... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T20:34

2023-06-19T20:34

2023-06-19T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Коллективный запад согласен превратить Украину в "черную дыру" Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией. Для англосакской элиты жители Украины – это всего лишь "пушечное мясо", жалости к которому нет. Об этом в интервью "Российской газете" сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России" >>По его мнению, Киеву отведена роль пешки в "большой геополитической игре", и когда украинцы, "закончатся", настанет черед жителей Польши и Германии. Именно в этом заключается циничная логика "стратегических замыслов" англосаксонской элиты и тому есть документальные свидетельства, отметил он.Также Нарышкин напомнил слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Бжезинского, который заявлял, что "без Украины Россия перестанет быть империей", и потому не допустить сближения Украины с Россией и является стратегическим замыслом Лондона и Вашингтона, убежден он.Ранее Сергей Нарышкин заявил, что присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса является наглядным подтверждением того, что общественное мнение на Западе о конфликте на Украине не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону.Читайте также на РИА Новости Крым:Плохо кончится: Лавров о планах Британии передать Киеву снаряды с ураномВнук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на УкраинеПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard

https://crimea.ria.ru/20230522/amerika-nepremenno-predast-ukrainu--eks-razvedchik-ssha-ritter-1128890095.html

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, россия, украина, сша, сво, в мире, мнения, служба внешней разведки (свр), новости