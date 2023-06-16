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Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard
Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard
Американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard. Об... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T17:58
2023-06-16T17:58
владимир путин (политик)
поставки западного оружия украине
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт.Путин также отметил, что если передаваемые Киеву F-16 будут располагаться на базах за границами Украины, то российское командование "должно будет посмотреть на то, как и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас"."Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт", - добавил президент.Поставки F-16 УкраинеРанее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что появление у Украины F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские экспертыМентор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении ЗеленскогоВ МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), поставки западного оружия украине, в мире, украина, сво, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, пмэф
Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard

Путин: самолеты F-16 на Украине будут гореть так же, как и танки Leopard

17:58 16.06.2023
 
© AP Photo / Joseph NairИстребители F-16. Архивное фото
Истребители F-16. Архивное фото
© AP Photo / Joseph Nair
Читать в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт.
"НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине. Идут поставки тяжелой военной техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолетов... Сегодня несколько танков (ВСУ) уничтожено, и это в том числе Leopard. И вчера было то же самое, и вчера были Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет", - выразил уверенность российский лидер.
Путин также отметил, что если передаваемые Киеву F-16 будут располагаться на базах за границами Украины, то российское командование "должно будет посмотреть на то, как и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас".
"Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт", - добавил президент.

Поставки F-16 Украине

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.
О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.
В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что появление у Украины F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.
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Владимир Путин (политик)Поставки западного оружия УкраинеВ миреУкраинаСВОРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиПМЭФ
 
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