https://crimea.ria.ru/20230528/igra-s-ognem-lavrov-o-planakh-postavit-ukraine-istrebiteli-f-16-1129024532.html
Игра с огнем: Лавров о планах поставить Украине истребители F-16
Игра с огнем: Лавров о планах поставить Украине истребители F-16 - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Игра с огнем: Лавров о планах поставить Украине истребители F-16
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T13:22
2023-05-28T13:22
2023-05-28T13:12
сергей лавров
поставки западного оружия украине
сша
украина
в мире
политика
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129024418_0:32:1025:608_1920x0_80_0_0_5c6cd80f8b1f439f57370f5ffec8dae5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.Лавров уточнил, что речь идет о странах Балтии и Польше, которые "проводят непосредственно "на земле" поставленную США задачу ослабить Россию и нанести ей стратегическое поражение". Кроме того, в политологических кругах Запада уже обсуждают идею "деколонизации" России, то есть по факту ее расчленения."Игра с огнем, здесь никаких сомнений быть не может. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал", - заключил глава внешнеполитического ведомства.Поставки F-16 УкраинеРанее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.Российская сторона называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о контрнаступлении ВСУКак поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из СШАВ МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16
сша
украина
россия
польша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129024418_86:0:938:639_1920x0_80_0_0_1543300f44f61e20e2c13d9c8744c0dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, поставки западного оружия украине, сша, украина, в мире, политика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, польша, сво
Игра с огнем: Лавров о планах поставить Украине истребители F-16
Лавров: поставка Украине истребителей F-16 – неприемлемая эскалация и игра с огнем
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.
"Конечно же, это неприемлемая эскалация. Думаю, что есть все-таки на Западе люди, которые это понимают, но диктует все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского Союза", - сказал министр в комментарии ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на канале "Россия 1".
Лавров уточнил, что речь идет о странах Балтии и Польше, которые "проводят непосредственно "на земле" поставленную США задачу ослабить Россию и нанести ей стратегическое поражение". Кроме того, в политологических кругах Запада уже обсуждают идею "деколонизации" России, то есть по факту ее расчленения.
"Игра с огнем, здесь никаких сомнений быть не может. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал", - заключил глава внешнеполитического ведомства.
Поставки F-16 Украине
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.
О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.
В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.
Российская сторона называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.
Читайте также на РИА Новости Крым: