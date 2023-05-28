https://crimea.ria.ru/20230528/igra-s-ognem-lavrov-o-planakh-postavit-ukraine-istrebiteli-f-16-1129024532.html

Игра с огнем: Лавров о планах поставить Украине истребители F-16

Игра с огнем: Лавров о планах поставить Украине истребители F-16 - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Игра с огнем: Лавров о планах поставить Украине истребители F-16

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16. РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T13:22

2023-05-28T13:22

2023-05-28T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.Лавров уточнил, что речь идет о странах Балтии и Польше, которые "проводят непосредственно "на земле" поставленную США задачу ослабить Россию и нанести ей стратегическое поражение". Кроме того, в политологических кругах Запада уже обсуждают идею "деколонизации" России, то есть по факту ее расчленения."Игра с огнем, здесь никаких сомнений быть не может. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал", - заключил глава внешнеполитического ведомства.Поставки F-16 УкраинеРанее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.Российская сторона называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о контрнаступлении ВСУКак поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из СШАВ МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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