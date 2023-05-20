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В МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16 - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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В МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16
В МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16 - РИА Новости Крым, 20.05.2023
В МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16
США снова занимаются имитацией и подтасовкой, откровенно лгут для достижений своих целей, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T18:46
2023-05-20T18:46
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
джейк салливан
михаил подоляк
нато
поставки западного оружия украине
самолеты f-16
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. США снова занимаются имитацией и подтасовкой, откровенно лгут для достижений своих целей, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон поставит Киеву самолеты F-16 с требованием не наносить удары по российской территории.20 мая Салливан заявил, что США в вопросе поставок истребителей F-16 Украине исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории. Он также заверил, что Украина "последовательно заявляла о готовности следовать данным требованиям".Традиционная ложь Запада"Безусловно, это имитация какого-то правового поведения. Никакого права, международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет… Они изначально ложные. Они изначально вводят в заблуждение. Намеренно, специально", - цитирует Захарову телеканал "Звезда". По ее мнению, у Соединенных штатов нет никакого морально-нравственного основания, чтобы делать такие заявления."Мы прекрасно видим, как они не щадят никого. Это не только противостояние нашей стране, это безусловно использование и территории народа Украины в своих целях", - убеждена представитель российского внешнеполитического ведомства.F-16 для киевского режимаКомментируя в субботу перспективы поставок Украине истребителей F-16 Джейк Салливан назвал их "не самым необходимым оружием" для ВСУ. По его словам, для контрнаступления Украины США поставляли танки, РСЗО HIMARS, БМП "Бредли", снаряды для артиллерии.При это Салливан отметил, что истребители могут понадобиться киевскому режиму в будущем.Взгляд из КиеваВ Киеве, при этом, убеждены, что коллективный Запад почти принял решение о поставках F-16, заявил в субботу советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк."Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения… Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16", — приводит слова Подоляка один из украинских телеканалов.По его мнению, ключевая сложность в передаче самолетов связана с логистикой.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребители для Украины: хорошая и плохая новость из ВеликобританииКак поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИДРакеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбить
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, джейк салливан, михаил подоляк, нато, поставки западного оружия украине, самолеты f-16, украина
В МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16

Захарова высказалась о заявлениях США по условиям передачи Киеву F-16

18:46 20.05.2023
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. США снова занимаются имитацией и подтасовкой, откровенно лгут для достижений своих целей, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон поставит Киеву самолеты F-16 с требованием не наносить удары по российской территории.
20 мая Салливан заявил, что США в вопросе поставок истребителей F-16 Украине исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории. Он также заверил, что Украина "последовательно заявляла о готовности следовать данным требованиям".

Традиционная ложь Запада

"Безусловно, это имитация какого-то правового поведения. Никакого права, международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет… Они изначально ложные. Они изначально вводят в заблуждение. Намеренно, специально", - цитирует Захарову телеканал "Звезда".
По ее мнению, у Соединенных штатов нет никакого морально-нравственного основания, чтобы делать такие заявления.
"Мы прекрасно видим, как они не щадят никого. Это не только противостояние нашей стране, это безусловно использование и территории народа Украины в своих целях", - убеждена представитель российского внешнеполитического ведомства.

F-16 для киевского режима

Комментируя в субботу перспективы поставок Украине истребителей F-16 Джейк Салливан назвал их "не самым необходимым оружием" для ВСУ. По его словам, для контрнаступления Украины США поставляли танки, РСЗО HIMARS, БМП "Бредли", снаряды для артиллерии.
При это Салливан отметил, что истребители могут понадобиться киевскому режиму в будущем.

Взгляд из Киева

В Киеве, при этом, убеждены, что коллективный Запад почти принял решение о поставках F-16, заявил в субботу советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
"Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения… Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16", — приводит слова Подоляка один из украинских телеканалов.
По его мнению, ключевая сложность в передаче самолетов связана с логистикой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваДжейк СалливанМихаил ПодолякНАТОПоставки западного оружия УкраинеСамолеты F-16Украина
 
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