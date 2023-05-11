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Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбить

Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбить - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбить

Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают достаточным... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T18:01

2023-05-11T18:01

2023-05-11T18:01

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Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают достаточным ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Опыт борьбы с крылатыми ракетамиВ четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил данные СМИ о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений.По словам Кнутова, ракета Storm Shadow состоит из композитных материалов, дальность ее полета составляет от 300 (экспортный вариант) до 560 км, в зависимости от модификации. Боевая часть составляет 450 кг, кроме того, ракета летит, огибая рельеф местности, и на подходе к цели поднимается вверх и осуществляет атаку непосредственно на объект."Британские крылатые ракеты – это в чем-то аналог американских ракет Tomahawk, по которым мы работаем давно. Опыт борьбы с ними есть и на Ближнем Востоке, и в Югославии. Британцы применяли свои ракеты Storm Shadow во время удара в Сирии по авиабазе "Шайрат", тогда сирийское ПВО достаточно эффективно сработало, учитывая, что оно состояло в основном из комплексов советской разработки, аналоговых, не цифровых, также использовались переданные Сирии наши системы РЭБ и комплексы "Панцирь". Тогда сирийцы успешно отработали по отражению этого массированного удара", – рассказал эксперт.Он отметил, что огонь по Storm Shadow могут вести российские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", С-300, С-300 ПМ, С-350 "Витязь", С-400 и "Панцири". Кроме того, против них можно задействовать системы РЭБ.Сложности все же будутВ то же время, по словам Кнутова, несмотря на широкий ассортимент средств борьбы, серьезные риски поражения этими ракетами целей все же существуют.При этом он выразил уверенность, что российские военные довольно быстро адаптируются и смогут эффективно поражать эти ракеты."Думаю, будет примерно как с HIMARS: вначале мы не знали, как с ними бороться, а сейчас из 12 выпускаемых ракет HIMARS наш "Панцирь" с полным боекомплектом все их сбивает с вероятностью поражения 100%. Полагаю, что и эти же британские ракеты ждет та же судьба", – считает Кнутов.Поставка самолетов – вопрос времениСам факт передачи Киеву крылатых ракет говорит о продолжающейся эскалации военных действий со стороны Запада, поэтому следующий этап – поставка Украине западных истребителей – является всего лишь вопросом времени, убежден специалист.Единственная причина, по которой США затягивают поставки Киеву самолетов F-16, – опасения Пентагона, что когда их начнут сбивать, это нанесет значительный репутационный ущерб американскому ВПК.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовитьЗачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева

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2023

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оружие, американское оружие против крыма, поставки западного оружия украине, пво, мнения, политика, украина, киев, юрий кнутов