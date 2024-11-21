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Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны
Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны
Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T13:22
2024-11-21T13:22
эксклюзивы риа новости крым
оружие
американское оружие против крыма
поставки западного оружия украине
пво
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политика
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Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Опыт борьбы с крылатыми ракетамиСША сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России. Изначально Штаты не разрешали использовать свои технологии при ударах англо-французскими ракетами по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации. Однако теперь возражения сняты.По словам Кнутова, ракета Storm Shadow состоит из композитных материалов, дальность ее полета составляет от 300 (экспортный вариант) до 560 км, в зависимости от модификации. Боевая часть составляет 450 кг, кроме того, ракета летит, огибая рельеф местности, и на подходе к цели поднимается вверх и осуществляет атаку непосредственно на объект."Британские крылатые ракеты – это в чем-то аналог американских ракет Tomahawk, по которым мы работаем давно. Опыт борьбы с ними есть и на Ближнем Востоке, и в Югославии. Британцы применяли свои ракеты Storm Shadow во время удара в Сирии по авиабазе "Шайрат", тогда сирийское ПВО достаточно эффективно сработало, учитывая, что оно состояло в основном из комплексов советской разработки, аналоговых, не цифровых, также использовались переданные Сирии наши системы РЭБ и комплексы "Панцирь". Тогда сирийцы успешно отработали по отражению этого массированного удара", – рассказал эксперт.Он отметил, что огонь по Storm Shadow могут вести российские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", С-300, С-300 ПМ, С-350 "Витязь", С-400 и "Панцири". Кроме того, против них можно задействовать системы РЭБ.Сложности все же будутВ то же время, по словам Кнутова, несмотря на широкий ассортимент средств борьбы, серьезные риски поражения этими ракетами целей все же существуют.При этом он выразил уверенность, что российские военные довольно быстро адаптируются и смогут эффективно поражать эти ракеты."Думаю, будет примерно как с HIMARS: вначале мы не знали, как с ними бороться, а сейчас из 12 выпускаемых ракет HIMARS наш "Панцирь" с полным боекомплектом все их сбивает с вероятностью поражения 100%. Полагаю, что и эти же британские ракеты ждет та же судьба", – считает Кнутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовитьЗачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева
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оружие, американское оружие против крыма, поставки западного оружия украине, пво, мнения, политика, украина, киев, юрий кнутов
Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны

Для борьбы с ракетами Storm Shadow у России достаточно средств ПВО и РЭБ - эксперт

13:22 21.11.2024
 
© РИА Новости . Артур Шайхутдинов / Перейти в фотобанкРакета Storm Shadow (французская — SCALP). Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Ракета Storm Shadow (французская — SCALP). Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Артур Шайхутдинов
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Опыт борьбы с крылатыми ракетами

США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России. Изначально Штаты не разрешали использовать свои технологии при ударах англо-французскими ракетами по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации. Однако теперь возражения сняты.
По словам Кнутова, ракета Storm Shadow состоит из композитных материалов, дальность ее полета составляет от 300 (экспортный вариант) до 560 км, в зависимости от модификации. Боевая часть составляет 450 кг, кроме того, ракета летит, огибая рельеф местности, и на подходе к цели поднимается вверх и осуществляет атаку непосредственно на объект.
"Британские крылатые ракеты – это в чем-то аналог американских ракет Tomahawk, по которым мы работаем давно. Опыт борьбы с ними есть и на Ближнем Востоке, и в Югославии. Британцы применяли свои ракеты Storm Shadow во время удара в Сирии по авиабазе "Шайрат", тогда сирийское ПВО достаточно эффективно сработало, учитывая, что оно состояло в основном из комплексов советской разработки, аналоговых, не цифровых, также использовались переданные Сирии наши системы РЭБ и комплексы "Панцирь". Тогда сирийцы успешно отработали по отражению этого массированного удара", – рассказал эксперт.
Он отметил, что огонь по Storm Shadow могут вести российские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", С-300, С-300 ПМ, С-350 "Витязь", С-400 и "Панцири". Кроме того, против них можно задействовать системы РЭБ.

Сложности все же будут

В то же время, по словам Кнутова, несмотря на широкий ассортимент средств борьбы, серьезные риски поражения этими ракетами целей все же существуют.
"Линия фронта у нас почти 900 км, всю ее прикрыть самыми современными радиолокационными станциями и зенитно-ракетными системами последнего поколения невозможно в силу их нехватки. Поэтому, естественно, будут где-то слабо защищенные участки, противник будет выискивать их с помощью спутников и средств радиотехнической разведки и пытаться атаковать именно там. Поэтому будут какие-то, особенно первое время, сложности", – прогнозирует аналитик.
При этом он выразил уверенность, что российские военные довольно быстро адаптируются и смогут эффективно поражать эти ракеты.
"Думаю, будет примерно как с HIMARS: вначале мы не знали, как с ними бороться, а сейчас из 12 выпускаемых ракет HIMARS наш "Панцирь" с полным боекомплектом все их сбивает с вероятностью поражения 100%. Полагаю, что и эти же британские ракеты ждет та же судьба", – считает Кнутов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымОружиеАмериканское оружие против КрымаПоставки западного оружия УкраинеПВОМненияПолитикаУкраинаКиевЮрий Кнутов
 
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