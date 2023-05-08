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Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить
Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить
Силы ВСУ иссякают с сокращением финансовых вливаний и поставок вооружений Запада, и на возобновление прежних объемов помощи нацистский киевский режим может... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T17:09
2023-05-08T17:14
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Силы ВСУ иссякают с сокращением финансовых вливаний и поставок вооружений Запада, и на возобновление прежних объемов помощи нацистский киевский режим может рассчитывать, согласившись на организацию на Украине глобальной катастрофы, в которой тут же обвинят Россию. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов.По его словам, то, что масштабное контрнаступление ВСУ продолжает откладываться, может быть связано с пониманием неспособности украинской армии осуществить заявленное без дополнительной поддержки Запада, которая иссякает.В условиях, когда такие настроения ширятся в США и Европе, требуется веская причина, чтобы объяснить возобновление поставок Киеву.Такой причиной может стать организация на территории Украины глобальной катастрофы, в которой незамедлительно обвинят Россию, отметил Кашканов."Будет вестись пропаганда: "Вот видите, какое оружие они применили!" И не важна будет причина такого применения. И да, будет заявлено, что надо дальше поддерживать Украину, вваливать туда войска и так далее. Этот сценарий возможен", – заявил Кашканов.Подобные предположения развития ситуации вполне вписываются в логику недавней атаки беспилотников на Кремль, считает эксперт. Особенно учитывая, что она была не единственной в ходе российско-украинского конфликта, и все это попытки Запада вынудить Россию на резкие ответные действия, в том числе с применением ядерного оружия, подчеркнул Кашканов.Он добавил, что эскалация нужна тем, для кого российско-украинский конфликт стал серьезным источником доходов, и кто не готов отказываться от сверхприбылей, пояснил эксперт. И если на провокацию с катастрофой решатся, то все будет происходить исключительно с подачи западных кураторов не без помощи украинской элиты.Эксперт подчеркнул, что сценарий с катастрофой можно рассматривать как возможный, но не единственный.Ранее Василий Кашканов высказал мнение о том, что способно остановить атаки Киева на Россию. Читайте также на РИА Новости Крым:Кто стоит за атакой Украины на КремльКонтрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями Киева Жизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости Крым
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Анна Петрова
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украина, оружие, сво, политика, владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, мнения, россия, василий кашканов
Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить

Кашканов: поставки оружия Киеву могут возобновиться после глобальной катастрофы на Украине

17:09 08.05.2023 (обновлено: 17:14 08.05.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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Силы ВСУ иссякают с сокращением финансовых вливаний и поставок вооружений Запада, и на возобновление прежних объемов помощи нацистский киевский режим может рассчитывать, согласившись на организацию на Украине глобальной катастрофы, в которой тут же обвинят Россию. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов.
По его словам, то, что масштабное контрнаступление ВСУ продолжает откладываться, может быть связано с пониманием неспособности украинской армии осуществить заявленное без дополнительной поддержки Запада, которая иссякает.
"Я полагаю, что это связано прежде всего с ситуацией в Соединенных Штатах, где уже достаточно много политиков заявляют, да и всеобщие настроения такие зреют, что выделение подобных прежним объемов финансовой и иной помощи Украине нецелесообразны", – сказал Кашканов.
В условиях, когда такие настроения ширятся в США и Европе, требуется веская причина, чтобы объяснить возобновление поставок Киеву.
Такой причиной может стать организация на территории Украины глобальной катастрофы, в которой незамедлительно обвинят Россию, отметил Кашканов.
"Будет вестись пропаганда: "Вот видите, какое оружие они применили!" И не важна будет причина такого применения. И да, будет заявлено, что надо дальше поддерживать Украину, вваливать туда войска и так далее. Этот сценарий возможен", – заявил Кашканов.
Подобные предположения развития ситуации вполне вписываются в логику недавней атаки беспилотников на Кремль, считает эксперт. Особенно учитывая, что она была не единственной в ходе российско-украинского конфликта, и все это попытки Запада вынудить Россию на резкие ответные действия, в том числе с применением ядерного оружия, подчеркнул Кашканов.
Он добавил, что эскалация нужна тем, для кого российско-украинский конфликт стал серьезным источником доходов, и кто не готов отказываться от сверхприбылей, пояснил эксперт. И если на провокацию с катастрофой решатся, то все будет происходить исключительно с подачи западных кураторов не без помощи украинской элиты.
"Америка известна своими провокационными действиями, после которых конфликты либо развивались, либо получали новую силу. Им не нужна заморозка ни в коем случае. С учетом того, какая бойкая торговля на Украине идет западным вооружением и зная связи Зеленского с семьей Байдена и другие контакты, можно предположить, что здесь никакой нет ни морали, ни высокой мысли. А только исключительно личная нажива всех, кто причастен к материальному обеспечению боевых действий, будь то снаряды, ракеты, бинты – все что угодно", – заключил Кашканов.
Эксперт подчеркнул, что сценарий с катастрофой можно рассматривать как возможный, но не единственный.
Ранее Василий Кашканов высказал мнение о том, что способно остановить атаки Киева на Россию.
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