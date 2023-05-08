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Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить

Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить - РИА Новости Крым, 08.05.2023

Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить

Силы ВСУ иссякают с сокращением финансовых вливаний и поставок вооружений Запада, и на возобновление прежних объемов помощи нацистский киевский режим может... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T17:09

2023-05-08T17:09

2023-05-08T17:14

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Силы ВСУ иссякают с сокращением финансовых вливаний и поставок вооружений Запада, и на возобновление прежних объемов помощи нацистский киевский режим может рассчитывать, согласившись на организацию на Украине глобальной катастрофы, в которой тут же обвинят Россию. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов.По его словам, то, что масштабное контрнаступление ВСУ продолжает откладываться, может быть связано с пониманием неспособности украинской армии осуществить заявленное без дополнительной поддержки Запада, которая иссякает.В условиях, когда такие настроения ширятся в США и Европе, требуется веская причина, чтобы объяснить возобновление поставок Киеву.Такой причиной может стать организация на территории Украины глобальной катастрофы, в которой незамедлительно обвинят Россию, отметил Кашканов."Будет вестись пропаганда: "Вот видите, какое оружие они применили!" И не важна будет причина такого применения. И да, будет заявлено, что надо дальше поддерживать Украину, вваливать туда войска и так далее. Этот сценарий возможен", – заявил Кашканов.Подобные предположения развития ситуации вполне вписываются в логику недавней атаки беспилотников на Кремль, считает эксперт. Особенно учитывая, что она была не единственной в ходе российско-украинского конфликта, и все это попытки Запада вынудить Россию на резкие ответные действия, в том числе с применением ядерного оружия, подчеркнул Кашканов.Он добавил, что эскалация нужна тем, для кого российско-украинский конфликт стал серьезным источником доходов, и кто не готов отказываться от сверхприбылей, пояснил эксперт. И если на провокацию с катастрофой решатся, то все будет происходить исключительно с подачи западных кураторов не без помощи украинской элиты.Эксперт подчеркнул, что сценарий с катастрофой можно рассматривать как возможный, но не единственный.Ранее Василий Кашканов высказал мнение о том, что способно остановить атаки Киева на Россию. Читайте также на РИА Новости Крым:Кто стоит за атакой Украины на КремльКонтрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями Киева Жизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости Крым

https://crimea.ria.ru/20230507/pochemu-uchastilis-terakty-i-diversii-so-storony-ukrainy---mnenie-1128592677.html

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Анна Петрова

украина, оружие, сво, политика, владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, мнения, россия, василий кашканов