https://crimea.ria.ru/20230504/kto-stoit-za-atakoy-ukrainy-na-kreml-1128529177.html

Кто стоит за атакой Украины на Кремль

Кто стоит за атакой Украины на Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Кто стоит за атакой Украины на Кремль

За украинской атакой на Кремль стоят США, решения о таких действиях принимает Вашингтон и он диктует Киеву дальнейшие шаги. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T12:56

2023-05-04T12:56

2023-05-04T12:56

дмитрий песков

кремль

атака беспилотников на кремль

россия

сша

безопасность

новости

политика

беспилотник (дрон)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. За украинской атакой на Кремль стоят США, решения о таких действиях принимает Вашингтон и он диктует Киеву дальнейшие шаги. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Цели диктует ВашингтонПо словам Пескова, "зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева"."Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. Делить это все надвое или не делить - это как угодно, но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем", - подчеркнул Песков.Представитель Кремля добавил, что атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, и соответствующие службы этим уже занимаются.Атака беспилотников на КремльВ ночь на среду Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Военные и спецслужбы оперативно вывели дроны из строя. Пострадавших и ущерба нет. Президента Путина в момент атаки там не было, он не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. Россия оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе президента.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин: теракт в отношении Путина – нападение на РоссиюВ офисе Зеленского прокомментировали атаку на КремльЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова

https://crimea.ria.ru/20230503/vinovnye-v-atake-na-kreml-otvetyat-za-pokushenie-na-prezidenta---mnenie-1128519737.html

https://crimea.ria.ru/20230504/rossiya-otvetit-sootvetstvenno-v-mid-o-popytke-kieva-atakovat-kreml-1128528989.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, атака беспилотников на кремль, россия, сша, безопасность, новости, политика, беспилотник (дрон), украина