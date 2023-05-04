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Кто стоит за атакой Украины на Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Кто стоит за атакой Украины на Кремль
Кто стоит за атакой Украины на Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Кто стоит за атакой Украины на Кремль
За украинской атакой на Кремль стоят США, решения о таких действиях принимает Вашингтон и он диктует Киеву дальнейшие шаги. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T12:56
2023-05-04T12:56
дмитрий песков
кремль
атака беспилотников на кремль
россия
сша
безопасность
новости
политика
беспилотник (дрон)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. За украинской атакой на Кремль стоят США, решения о таких действиях принимает Вашингтон и он диктует Киеву дальнейшие шаги. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Цели диктует ВашингтонПо словам Пескова, "зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева"."Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. Делить это все надвое или не делить - это как угодно, но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем", - подчеркнул Песков.Представитель Кремля добавил, что атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, и соответствующие службы этим уже занимаются.Атака беспилотников на КремльВ ночь на среду Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Военные и спецслужбы оперативно вывели дроны из строя. Пострадавших и ущерба нет. Президента Путина в момент атаки там не было, он не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. Россия оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе президента.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин: теракт в отношении Путина – нападение на РоссиюВ офисе Зеленского прокомментировали атаку на КремльЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова
https://crimea.ria.ru/20230503/vinovnye-v-atake-na-kreml-otvetyat-za-pokushenie-na-prezidenta---mnenie-1128519737.html
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дмитрий песков, кремль, атака беспилотников на кремль, россия, сша, безопасность, новости, политика, беспилотник (дрон), украина
Кто стоит за атакой Украины на Кремль

Песков: за атакой Киева на Кремль стоят США

12:56 04.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. За украинской атакой на Кремль стоят США, решения о таких действиях принимает Вашингтон и он диктует Киеву дальнейшие шаги. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне - они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", - сказал Песков.
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Цели диктует Вашингтон

По словам Пескова, "зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева".
"Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. Делить это все надвое или не делить - это как угодно, но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем", - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, и соответствующие службы этим уже занимаются.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
12:52
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Атака беспилотников на Кремль

В ночь на среду Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Военные и спецслужбы оперативно вывели дроны из строя. Пострадавших и ущерба нет. Президента Путина в момент атаки там не было, он не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.
В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. Россия оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе президента.
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Дмитрий ПесковКремльАтака беспилотников на КремльРоссияСШАБезопасностьНовостиПолитикаБеспилотник (дрон)Украина
 
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