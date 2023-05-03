https://crimea.ria.ru/20230503/kiev-pytalsya-nanesti-udar-bespilotnikami-po-kremlevskoy-rezidentsii-putina-1128508752.html
Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина
Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина
Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина в ночь на среду, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T14:41
2023-05-03T14:41
2023-05-03T15:32
владимир путин (политик)
кремль
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беспилотник (дрон)
происшествия
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина в ночь на среду, сообщает пресс-служба Кремля.Вследствие падения дронов и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, добавили в пресс-службе. В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей"."Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.
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владимир путин (политик), кремль, москва, беспилотник (дрон), происшествия, украина, безопасность
Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина
Киев пытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Путина
14:41 03.05.2023 (обновлено: 15:32 03.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина в ночь на среду, сообщает пресс-служба Кремля.
"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорится в сообщении.
Вследствие падения дронов и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, добавили в пресс-службе.
"Президент России не пострадал, график его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме", - отмечает пресс-служба.
В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".
"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.