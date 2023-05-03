https://crimea.ria.ru/20230503/kiev-pytalsya-nanesti-udar-bespilotnikami-po-kremlevskoy-rezidentsii-putina-1128508752.html

Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина

Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина

Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина в ночь на среду, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T14:41

2023-05-03T14:41

2023-05-03T15:32

владимир путин (политик)

кремль

москва

беспилотник (дрон)

происшествия

украина

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина в ночь на среду, сообщает пресс-служба Кремля.Вследствие падения дронов и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, добавили в пресс-службе. В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей"."Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.

https://crimea.ria.ru/20230503/fsb-presekla-podgotovku-pokusheniy-na-rukovodstvo-kryma-1128499054.html

москва

украина

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2023

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владимир путин (политик), кремль, москва, беспилотник (дрон), происшествия, украина, безопасность