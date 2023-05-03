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В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль
В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T16:32
2023-05-03T16:34
кремль
беспилотник (дрон)
происшествия
украина
россия
владимир зеленский (президент украины)
михаил подоляк
новости
атака беспилотников на кремль
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в ночь на среду. Как сообщили в Кремле, киевским режимом была совершена попытка нанесения удара двумя беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Военные и силовики вывели их из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Президента не было в Кремле в момент атаки.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также утверждает, что Киев не причастен к произошедшему."У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - сказал он в комментарии изданию "Страна.ua".Как сообщалось, в Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы". И подчеркнули, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции ПутинаПутина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков
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кремль, беспилотник (дрон), происшествия, украина, россия, владимир зеленский (президент украины), михаил подоляк, новости, атака беспилотников на кремль, безопасность
В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль

Офис Зеленского заявил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль

16:32 03.05.2023 (обновлено: 16:34 03.05.2023)
 
© Foto Facebook account of Office of the President of UkraineОфис президента Украины в Киеве
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Foto Facebook account of Office of the President of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на среду. Как сообщили в Кремле, киевским режимом была совершена попытка нанесения удара двумя беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Военные и силовики вывели их из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Президента не было в Кремле в момент атаки.
"Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль", - приводит агентство слова Подоляка.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также утверждает, что Киев не причастен к произошедшему.
"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - сказал он в комментарии изданию "Страна.ua".
Как сообщалось, в Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы". И подчеркнули, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".
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КремльБеспилотник (дрон)ПроисшествияУкраинаРоссияВладимир Зеленский (президент Украины)Михаил ПодолякНовостиАтака беспилотников на КремльБезопасность
 
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