https://crimea.ria.ru/20230503/v-ofise-zelenskogo-prokommentirovali-ataku-na-kreml-1128511576.html

В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль

В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль - РИА Новости Крым, 03.05.2023

В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T16:32

2023-05-03T16:32

2023-05-03T16:34

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беспилотник (дрон)

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владимир зеленский (президент украины)

михаил подоляк

новости

атака беспилотников на кремль

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в ночь на среду. Как сообщили в Кремле, киевским режимом была совершена попытка нанесения удара двумя беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Военные и силовики вывели их из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Президента не было в Кремле в момент атаки.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также утверждает, что Киев не причастен к произошедшему."У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - сказал он в комментарии изданию "Страна.ua".Как сообщалось, в Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы". И подчеркнули, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции ПутинаПутина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков

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