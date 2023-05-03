https://crimea.ria.ru/20230503/putina-ne-bylo-v-kremle-v-moment-popytki-ataki-ukrainskikh-dronov--peskov-1128509936.html

Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков

Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков

Президент России Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, он работает в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Об этом РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T15:40

2023-05-03T15:40

2023-05-03T16:33

дмитрий песков

владимир путин посетил мариуполь

кремль

беспилотник (дрон)

украина

москва

происшествия

безопасность

атака беспилотников на кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, он работает в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что попытка атаки не повлияла на планы провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина.В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших нет.В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей"."Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотникаРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники

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