https://crimea.ria.ru/20230503/putina-ne-bylo-v-kremle-v-moment-popytki-ataki-ukrainskikh-dronov--peskov-1128509936.html
Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков
Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков
Президент России Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, он работает в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Об этом РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T15:40
2023-05-03T15:40
2023-05-03T16:33
дмитрий песков
владимир путин посетил мариуполь
кремль
беспилотник (дрон)
украина
москва
происшествия
безопасность
атака беспилотников на кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/17/1117881746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36443aed7e3a1cc640053e164dc445ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, он работает в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что попытка атаки не повлияла на планы провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина.В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших нет.В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей"."Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотникаРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники
украина
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/17/1117881746_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4732eb2a38373c22b217931acefbb838.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин посетил мариуполь, кремль, беспилотник (дрон), украина, москва, происшествия, безопасность, атака беспилотников на кремль
Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков
Песков: Путина не было в Кремле в момент атаки дронов, он работает в Ново-Огарево
15:40 03.05.2023 (обновлено: 16:33 03.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, он работает в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Нет. Сегодня он (Путин – ред.) работает в Огарево", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли президент в Кремле в момент попытки атаки.
Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что попытка атаки не повлияла на планы провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.
В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших нет.
В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".
"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.
Читайте также на РИА Новости Крым: