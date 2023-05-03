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Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков
Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков
Президент России Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, он работает в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Об этом РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T15:40
2023-05-03T16:33
дмитрий песков
владимир путин посетил мариуполь
кремль
беспилотник (дрон)
украина
москва
происшествия
безопасность
атака беспилотников на кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, он работает в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что попытка атаки не повлияла на планы провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина.В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших нет.В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей"."Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотникаРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьГде над Крымом сбили беспилотники
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дмитрий песков, владимир путин посетил мариуполь, кремль, беспилотник (дрон), украина, москва, происшествия, безопасность, атака беспилотников на кремль
Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов – Песков

Песков: Путина не было в Кремле в момент атаки дронов, он работает в Ново-Огарево

15:40 03.05.2023 (обновлено: 16:33 03.05.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Большого Кремлевского дворца.
Флаг России над зданием Большого Кремлевского дворца. - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, он работает в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Нет. Сегодня он (Путин – ред.) работает в Огарево", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли президент в Кремле в момент попытки атаки.
Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что попытка атаки не повлияла на планы провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина.
В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших нет.
В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".
"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.
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Дмитрий ПесковВладимир Путин посетил МариупольКремльБеспилотник (дрон)УкраинаМоскваПроисшествияБезопасностьАтака беспилотников на Кремль
 
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