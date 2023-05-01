https://crimea.ria.ru/20230501/gde-nad-krymom-sbili-bespilotniki-1128469826.html

Где над Крымом сбили беспилотники

Где над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Где над Крымом сбили беспилотники

При попытке подлета к Севастополю силами ПВО уничтожен один беспилотник, второй поразили над территорией Республики Крым. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T21:15

2023-05-01T21:15

2023-05-01T21:19

михаил развожаев

севастополь

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беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. При попытке подлета к Севастополю силами ПВО уничтожен один беспилотник, второй поразили над территорией Республики Крым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в настоящее время в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.В понедельник вечером Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали украинские беспилотники, силы флота вместе с ПВО отражают атаку на внешнем рейде.Незадолго до этого глава Крыма Сергей Акенов проинформировал, что на западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуВ Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на СевастопольВ Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове

https://crimea.ria.ru/20230430/kak-rossiya-dolzhna-otvetit-na-udar-po-neftebaze-v-sevastopole---mnenie-1128449409.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, крым, армия и флот, беспилотник (дрон)