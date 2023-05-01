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Где над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Где над Крымом сбили беспилотники
Где над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Где над Крымом сбили беспилотники
При попытке подлета к Севастополю силами ПВО уничтожен один беспилотник, второй поразили над территорией Республики Крым. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T21:15
2023-05-01T21:19
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
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армия и флот
беспилотник (дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. При попытке подлета к Севастополю силами ПВО уничтожен один беспилотник, второй поразили над территорией Республики Крым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в настоящее время в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.В понедельник вечером Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали украинские беспилотники, силы флота вместе с ПВО отражают атаку на внешнем рейде.Незадолго до этого глава Крыма Сергей Акенов проинформировал, что на западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуВ Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на СевастопольВ Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове
https://crimea.ria.ru/20230430/kak-rossiya-dolzhna-otvetit-na-udar-po-neftebaze-v-sevastopole---mnenie-1128449409.html
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, крым, армия и флот, беспилотник (дрон)
Где над Крымом сбили беспилотники

Развожаев рассказал об атаке беспилотников на Севастополь и Крым

21:15 01.05.2023 (обновлено: 21:19 01.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. При попытке подлета к Севастополю силами ПВО уничтожен один беспилотник, второй поразили над территорией Республики Крым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один беспилотник. Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ - был сбит над территорией Республики Крым", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.
В понедельник вечером Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали украинские беспилотники, силы флота вместе с ПВО отражают атаку на внешнем рейде.
Незадолго до этого глава Крыма Сергей Акенов проинформировал, что на западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник.
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Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияНовости КрымаКрымАрмия и флотБеспилотник (дрон)
 
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