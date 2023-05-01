https://crimea.ria.ru/20230501/gde-nad-krymom-sbili-bespilotniki-1128469826.html
Где над Крымом сбили беспилотники
Где над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Где над Крымом сбили беспилотники
При попытке подлета к Севастополю силами ПВО уничтожен один беспилотник, второй поразили над территорией Республики Крым. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T21:15
2023-05-01T21:15
2023-05-01T21:19
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
новости крыма
крым
армия и флот
беспилотник (дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326753_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4e461647bc27158a74d455f244ec5ce6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. При попытке подлета к Севастополю силами ПВО уничтожен один беспилотник, второй поразили над территорией Республики Крым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в настоящее время в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.В понедельник вечером Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали украинские беспилотники, силы флота вместе с ПВО отражают атаку на внешнем рейде.Незадолго до этого глава Крыма Сергей Акенов проинформировал, что на западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуВ Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на СевастопольВ Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове
https://crimea.ria.ru/20230430/kak-rossiya-dolzhna-otvetit-na-udar-po-neftebaze-v-sevastopole---mnenie-1128449409.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326753_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2a1d936deb02a4bec34b2ff213ce1a68.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, крым, армия и флот, беспилотник (дрон)
Где над Крымом сбили беспилотники
Развожаев рассказал об атаке беспилотников на Севастополь и Крым
21:15 01.05.2023 (обновлено: 21:19 01.05.2023)