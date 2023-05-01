https://crimea.ria.ru/20230501/ataka-dronov-na-sevastopol---chto-proiskhodit-v-gorode-1128467861.html

Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе

Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе

В понедельник вечером Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО успешно отражают атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T18:17

2023-05-01T18:17

2023-05-01T18:20

беспилотник (дрон)

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

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крым

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник вечером Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО успешно отражают атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что все службы города находятся в готовности и попросил горожан и гостей Севастополя соблюдать спокойствие.Ранее в понедельниак глава Крыма Сергей Акенов сообщил о том, что на западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. ВСУ предпринимают регулярные попытки атаковать приграничные районы РФ, в том числе Крым. Предыдущая попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны. Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео >>Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуСбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами МужестваВ Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове

https://crimea.ria.ru/20230429/ataka-bespilotnikov-na-neftebazu-v-sevastopole-vse-o-chp-k-etomu-chasu-1128435330.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, севастополь, происшествия, украина, михаил развожаев, новости крыма, крым, армия и флот