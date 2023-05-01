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Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе
Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе
В понедельник вечером Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО успешно отражают атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T18:17
2023-05-01T18:17
2023-05-01T18:20
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник вечером Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО успешно отражают атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что все службы города находятся в готовности и попросил горожан и гостей Севастополя соблюдать спокойствие.Ранее в понедельниак глава Крыма Сергей Акенов сообщил о том, что на западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. ВСУ предпринимают регулярные попытки атаковать приграничные районы РФ, в том числе Крым. Предыдущая попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны. Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео >>Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуСбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами МужестваВ Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове
https://crimea.ria.ru/20230429/ataka-bespilotnikov-na-neftebazu-v-sevastopole-vse-o-chp-k-etomu-chasu-1128435330.html
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РИА Новости Крым
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беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, севастополь, происшествия, украина, михаил развожаев, новости крыма, крым, армия и флот
Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе
Развожаев: российские ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь
18:17 01.05.2023 (обновлено: 18:20 01.05.2023)