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Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Над Крымом сбили беспилотник
На западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T17:57
2023-05-01T18:07
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (дрон)
крым
новости крыма
сергей аксенов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По мнению экспертов, атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь преследуют сразу несколько целей: "прощупывание" российской обороны и выявление слабых мест, испытания ударных дронов в боевых условиях, а также стремление посеять панику среди местного населенияВ комментарии РИА Новости Крым капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение о том, что "май будет горячим" не только в зоне СВО, но и в приграничных к боевым действиям регионах, а также в Крыму и Севастополе, где следует быть готовыми к активности диверсионных групп и залетам вражеских беспилотников ближе к майским праздникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуКуда целили дроны в Джанкое и что поврежденоБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
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безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), крым, новости крыма, сергей аксенов, происшествия, армия и флот
Над Крымом сбили беспилотник

Аксенов: на западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник

17:57 01.05.2023 (обновлено: 18:07 01.05.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По мнению экспертов, атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь преследуют сразу несколько целей: "прощупывание" российской обороны и выявление слабых мест, испытания ударных дронов в боевых условиях, а также стремление посеять панику среди местного населения
В комментарии РИА Новости Крым капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение о том, что "май будет горячим" не только в зоне СВО, но и в приграничных к боевым действиям регионах, а также в Крыму и Севастополе, где следует быть готовыми к активности диверсионных групп и залетам вражеских беспилотников ближе к майским праздникам.
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