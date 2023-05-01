https://crimea.ria.ru/20230501/nad-krymom-sbili-bespilotnik-1128467505.html

Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Над Крымом сбили беспилотник

На западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T17:57

2023-05-01T17:57

2023-05-01T18:07

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (дрон)

крым

новости крыма

сергей аксенов

происшествия

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По мнению экспертов, атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь преследуют сразу несколько целей: "прощупывание" российской обороны и выявление слабых мест, испытания ударных дронов в боевых условиях, а также стремление посеять панику среди местного населенияВ комментарии РИА Новости Крым капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение о том, что "май будет горячим" не только в зоне СВО, но и в приграничных к боевым действиям регионах, а также в Крыму и Севастополе, где следует быть готовыми к активности диверсионных групп и залетам вражеских беспилотников ближе к майским праздникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуКуда целили дроны в Джанкое и что поврежденоБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230429/v-krymu-trebuyut-zhestkogo-otveta-za-ataku-dronov-na-sevastopol-1128434573.html

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), крым, новости крыма, сергей аксенов, происшествия, армия и флот