https://crimea.ria.ru/20230501/nad-krymom-sbili-bespilotnik-1128467505.html
Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Над Крымом сбили беспилотник
На западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T17:57
2023-05-01T17:57
2023-05-01T18:07
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (дрон)
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сергей аксенов
происшествия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По мнению экспертов, атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь преследуют сразу несколько целей: "прощупывание" российской обороны и выявление слабых мест, испытания ударных дронов в боевых условиях, а также стремление посеять панику среди местного населенияВ комментарии РИА Новости Крым капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение о том, что "май будет горячим" не только в зоне СВО, но и в приграничных к боевым действиям регионах, а также в Крыму и Севастополе, где следует быть готовыми к активности диверсионных групп и залетам вражеских беспилотников ближе к майским праздникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуКуда целили дроны в Джанкое и что поврежденоБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230429/v-krymu-trebuyut-zhestkogo-otveta-za-ataku-dronov-na-sevastopol-1128434573.html
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news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), крым, новости крыма, сергей аксенов, происшествия, армия и флот
Над Крымом сбили беспилотник
Аксенов: на западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник
17:57 01.05.2023 (обновлено: 18:07 01.05.2023)