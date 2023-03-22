https://crimea.ria.ru/20230322/ekspert-nazval-tseli-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-1127706815.html

Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь

Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь

Атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь преследуют сразу несколько целей: "прощупывание" российской обороны и выявление слабых мест, испытания... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T19:02

2023-03-22T19:02

2023-03-22T19:02

радио "спутник в крыму"

безопасность республики крым и севастополя

мнения

игорь шатров

беспилотник (дрон)

крым

севастополь

всу (вооруженные силы украины)

нато

россия

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Эксперт Шатров: цели атак БПЛА на Крым и Севастополь – прощупать оборону и посеять панику Эксперт Шатров: цели атак БПЛА на Крым и Севастополь – прощупать оборону и посеять панику audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь преследуют сразу несколько целей: "прощупывание" российской обороны и выявление слабых мест, испытания ударных дронов в боевых условиях, а также стремлените посеять панику среди местного населения. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму"."Конечно, они (ВСУ – ред.) ищут слабые места в нашей обороне, проводят испытания тех же самых беспилотников иностранного производства в боевых условиях, а также используют террор как способ запугать гражданское население и вызвать панику. Это многоцелевые удары", – сказал эксперт.По словам Шатрова, атаки на Крым – одна из приоритетных задач киевского режима. Прорваться на полуостров украинские военные никак не смогут, а вот пытаться нанести удары дронами по целям в регионе они продолжат.При этом аналитик не исключил, что впоследствии для подобных атак может быть задействована морская инфраструктура НАТО в Черноморском регионе. Именно в таком контексте следует рассматривать недавнее заявление польского посла во Франции Яна Росцишевского, который сказал, что Варшава намерена непосредственно вмешаться в украинский конфликт, если Киев "не сможет отстоять свою независимость"."Я бы не стал иронично и с ухмылкой оценивать подобного рода заявления. Это пока проверка общественного мнения – в самой Польше, в целом в Европе и в НАТО. Также таким способом была проверена реакция России, как мы будем реагировать на такие заявления. Это все серьезно", - подчеркнул Шатров.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Обломки сбитых дронов упали и повредили дом и магазин, один человек получил ранения. В каждом аппарате были взрывчатка и шрапнель. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет.Утром 22 марта в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку морских дронов, которые пытались проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, однако зафиксированы повреждения зданий.В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов заявил, что российским военным известны основные точки запуска украинских беспилотников в сторону Крыма, размещенные на полуострове системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно сбивают и глушат вражеские дроны. По его словам, все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены от атак с воздуха системами противовоздушной обороны, полуострову ничего не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в ДжанкоеАтака дронов на Крым: эксперты оценили версию Киева о подрыве "Калибров"Будут ли США отправлять новые беспилотники к Крыму – прогноз эксперта

https://crimea.ria.ru/20230321/u-nas-vse-normalno-kak-zhivet-krymskiy-dzhankoy-posle-ataki-dronov-1127682967.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, мнения, игорь шатров, беспилотник (дрон), крым, севастополь, всу (вооруженные силы украины), нато, россия, сво