https://crimea.ria.ru/20230317/budut-li-ssha-otpravlyat-novye-bespilotniki-k-krymu--prognoz-eksperta-1127602716.html

Будут ли США отправлять новые беспилотники к Крыму – прогноз эксперта

Будут ли США отправлять новые беспилотники к Крыму – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Будут ли США отправлять новые беспилотники к Крыму – прогноз эксперта

После инцидента с крушением беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море Пентагон поостережется отправлять новые дроны в закрытые Россией зоны над акваторией в... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T15:40

2023-03-17T15:40

2023-03-17T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. После инцидента с крушением беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море Пентагон поостережется отправлять новые дроны в закрытые Россией зоны над акваторией в ближайшее время. Заявление представителя Белого дома Джона Кирби об отказе США соблюдать ограничения Москвы является попыткой сохранить "политическое лицо". Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.Репутационные потери СШАВ пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби заявил, что Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, введенные Россией над Черным морем, и не собирается их придерживаться."Думаю, США все-таки сейчас поостерегутся сразу также же нагло посылать на убой второй или третий беспилотник, понимая, что мастерства летчиков морской авиации Черноморского флота вполне хватает для того, чтобы вывести из строя беспилотник", – сказал Анпилогов.Заявление Кирби эксперт считает попыткой Вашингтона сохранить "политическое лицо", поскольку США, по его словам, в этой ситуации понесли репутационные потери, "совершенно бездарно потеряв ценное военное имущество". Резонанс от этой ситуации для Вашингтона скорее негативный, в том числе и потому, что российским летчикам даже не пришлось применять бортовое вооружение, чтобы нейтрализовать БПЛА, полагает Анпилогов.По мнению аналитика, Россия продолжит практику "ненавязчивого выдавливания" разведдеятельности США и других стран НАТО из Черноморского региона, поскольку информация, которую собирают беспилотники и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, используется для снабжения разведданными украинской стороны в зоне специальной военной операции.Инцидент с беспилотником США в Черном море14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны сообщили, что беспилотник MQ-9 нарушил введенные Россией над акваторией Черного моря ограничения, двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Летчики самолетов Су-27, которые предотвратили нарушение границы американским беспилотником, представлены к государственным наградам.Читайте также на РИА Новости Крым:Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным моремМедведев по-простому оценил инцидент с беспилотником США над Черным моремПентагон выложил предполагаемое видео ЧП с дроном над Черным морем

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2023

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инцидент с беспилотником сша над черным морем, беспилотник, черное море, сша, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, мнения, алексей анпилогов