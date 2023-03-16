Пентагон выложил видео предполагаемого ЧП с дроном над Черным морем
В США опубликовали предполагаемое видео инцидента с беспилотником над Черным морем
13:47 16.03.2023 (обновлено: 13:49 16.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper и российским истребителем, пишет РИА Новости.
Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Россия попытается поднять остатки упавшего американского беспилотника MQ-9 со дна Черного моря.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России
По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотник попытался нарушить границы РФ, чтобы снять подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму.
Комментируя инцидент с американским беспилотником, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта - Дню Воссоединения Крыма с Россией.
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