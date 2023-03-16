https://crimea.ria.ru/20230316/pentagon-vylozhil-video-predpolagaemogo-chp-s-dronom-nad-chernym-morem-1127581185.html

Пентагон выложил видео предполагаемого ЧП с дроном над Черным морем

Пентагон выложил видео предполагаемого ЧП с дроном над Черным морем - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Пентагон выложил видео предполагаемого ЧП с дроном над Черным морем

Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper и российским истребителем, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T13:47

2023-03-16T13:47

2023-03-16T13:49

беспилотник

инцидент с беспилотником сша над черным морем

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пентагон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper и российским истребителем, пишет РИА Новости.Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Россия попытается поднять остатки упавшего американского беспилотника MQ-9 со дна Черного моря.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ РоссииПо мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотник попытался нарушить границы РФ, чтобы снять подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму.Комментируя инцидент с американским беспилотником, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта - Дню Воссоединения Крыма с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дрономПриведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыРоссия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев

https://crimea.ria.ru/20230315/shoygu-polety-bespilotnikov-ssha-vozle-kryma-imeyut-provokatsionnyy-kharakter-1127571057.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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