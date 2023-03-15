https://crimea.ria.ru/20230315/privedet-li-intsident-s-bespilotnikom-vozle-kryma-k-eskalatsii--prognozy---1127557649.html

Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозы

Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозы - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозы

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море недалеко от Крыма вряд ли приведет к значительной эскалации напряженности между Россией и США и... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T18:39

2023-03-15T18:39

2023-03-15T18:39

инцидент с беспилотником сша над черным морем

беспилотник

марат баширов

иван тимофеев

мнения

сша

россия

политика

безопасность

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море недалеко от Крыма вряд ли приведет к значительной эскалации напряженности между Россией и США и прямому военному столкновению. Такое мнение высказали политические эксперты – гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев и политолог Марат Баширов.Отношения РФ и США серьезно не изменятсяВ то же время, по словам политолога, подобные инциденты чреваты рисками эскалации напряженности, а учитывая нынешние отношения РФ и США, "любая искра может попасть в бочку с бензином"."Надеемся, что этого не произойдет, но в целом не думаю, что в отношениях что-то серьезно изменится", – подытожил эксперт.Марат Баширов, в свою очередь, убежден, что США постараются "замять" инцидент и впоследствии будут стараться не провоцировать подобных ситуаций."Американцы утрутся с этим инцидентом и замнут его. Какое-то время перестанут их использовать, а потом будут выбирать маршруты подальше от нашего побережья", - написал аналитик в своем Telegram-канале.Инцидент с беспилотником США в Черном мореНакануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.МИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. А координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем.Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что инцидент с крушением дрона вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных инцидентов, вплоть до столкновений самолетов США и России. Тем не менее, РФ в любом случае должна защищать свою территорию и свое воздушное пространство, подчеркнул аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ КрымаИнцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности МинобороныНад Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник

https://crimea.ria.ru/20230315/chto-sluchilos-so-zhnetsom-ekspert-obyasnil-intsident-nad-chernym-morem--1127552698.html

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инцидент с беспилотником сша над черным морем, беспилотник, марат баширов, иван тимофеев, мнения, сша, россия, политика, безопасность, черное море, происшествия