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Над Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Над Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник
Над Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Над Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник
Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T20:30
2023-03-14T20:31
черное море
сша
происшествия
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял "рутинные операции" в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, и произошедшее привело к его "аварии и полной потере".Президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте, сообщили в Белом доме. Там также заявили, что госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.
https://crimea.ria.ru/20230314/vozmozhna-li-tretya-mirovaya-voyna-iz-za-krizisa-v-ssha--politolog-1127520184.html
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черное море, сша, происшествия, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Над Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник

EUCOM: российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем

20:30 14.03.2023 (обновлено: 20:31 14.03.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).
"Примерно в 7.03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9", — говорится в заявлении.
В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.
В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял "рутинные операции" в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, и произошедшее привело к его "аварии и полной потере".
Президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте, сообщили в Белом доме. Там также заявили, что госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.
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