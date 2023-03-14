https://crimea.ria.ru/20230314/vs-ssha-zayavili-o-stolknovenii-rossiyskogo-su-27-s-amerikanskim-bpla-mq-9-1127541900.html

Над Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник

Над Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Над Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T20:30

2023-03-14T20:30

2023-03-14T20:31

черное море

сша

происшествия

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef8b251baf31d24346214882064398f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял "рутинные операции" в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, и произошедшее привело к его "аварии и полной потере".Президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте, сообщили в Белом доме. Там также заявили, что госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.

https://crimea.ria.ru/20230314/vozmozhna-li-tretya-mirovaya-voyna-iz-za-krizisa-v-ssha--politolog-1127520184.html

черное море

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, сша, происшествия, джозеф байден, президент сша (joseph biden)