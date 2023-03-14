https://crimea.ria.ru/20230314/v-mo-rf-prokommentirovali-intsident-s-bespilotnikom-nad-chernym-morem-1127544517.html

Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны

Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны

В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с беспилотником над Черным морем у берегов Крыма. Информация появилась в официальном Telegram-канале военного... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T21:42

2023-03-14T21:42

2023-03-14T22:10

министерство обороны рф

черное море

беспилотник

сша

происшествия

вооруженные силы россии

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воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с беспилотником над Черным морем у берегов Крыма. Информация появилась в официальном Telegram-канале военного ведомства.Полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации. Этот режим был доведен до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликован в соответствии с международными нормами, уточнили в Минобороны."С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - говорится в сообщении.Ранее европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) выступило с заявлением, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, дрон после столкновения упал в международные воды. Ранее европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) выступило с заявлением, что Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, дрон после столкновения упал в международные воды. Читайте также на РИА Новости Крым:"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системеМощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов РоссииВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики

https://crimea.ria.ru/20230314/vs-ssha-zayavili-o-stolknovenii-rossiyskogo-su-27-s-amerikanskim-bpla-mq-9-1127541900.html

черное море

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, черное море, беспилотник, сша, происшествия, вооруженные силы россии, новости, воздушно-космический силы (вкс)