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Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны
Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны
В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с беспилотником над Черным морем у берегов Крыма. Информация появилась в официальном Telegram-канале военного... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T21:42
2023-03-14T22:10
министерство обороны рф
черное море
беспилотник
сша
происшествия
вооруженные силы россии
новости
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с беспилотником над Черным морем у берегов Крыма. Информация появилась в официальном Telegram-канале военного ведомства.Полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации. Этот режим был доведен до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликован в соответствии с международными нормами, уточнили в Минобороны."С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - говорится в сообщении.Ранее европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) выступило с заявлением, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, дрон после столкновения упал в международные воды. Ранее европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) выступило с заявлением, что Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, дрон после столкновения упал в международные воды. Читайте также на РИА Новости Крым:"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системеМощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов РоссииВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики
https://crimea.ria.ru/20230314/vs-ssha-zayavili-o-stolknovenii-rossiyskogo-su-27-s-amerikanskim-bpla-mq-9-1127541900.html
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министерство обороны рф, черное море, беспилотник, сша, происшествия, вооруженные силы россии, новости, воздушно-космический силы (вкс)
Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны

В Минобороны рассказали об инциденте с беспилотником США над Черным морем

21:42 14.03.2023 (обновлено: 22:10 14.03.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с беспилотником над Черным морем у берегов Крыма. Информация появилась в официальном Telegram-канале военного ведомства.

"Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации. Этот режим был доведен до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликован в соответствии с международными нормами, уточнили в Минобороны.
"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - говорится в сообщении.
Ранее европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) выступило с заявлением, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, дрон после столкновения упал в международные воды.
Ранее европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) выступило с заявлением, что Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, дрон после столкновения упал в международные воды.
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