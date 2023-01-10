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Мощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов России
Мощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов России - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Мощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов России
США не пойдут на реальное изъятие замороженных на Западе российских активов, поскольку это приведет к разрушению существующей мировой финансовой системы и краху РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T19:03
2023-01-10T19:03
2023-01-10T19:03
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Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. США не пойдут на реальное изъятие замороженных на Западе российских активов, поскольку это приведет к разрушению существующей мировой финансовой системы и краху гегемонии американского доллара. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Таллин намерен подготовить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться замороженными активами Центробанка РФ и находящихся под санкциями российских лиц.Конец Бреттон-Вудской системыПо мнению эксперта, "война заморозок и изъятий" ударит по Бреттон-Вудской системе (международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная по итогам Второй мировой войны) и в первую очередь по американцам."США только объявляют, но ничего не делают, потому что инструменты по контролю за этими деньгами и операциями находятся у них, и разрушение этой системы американцы боятся и не хотят. Если эта система рухнет, то исчезнет господство американского доллара", – пояснил политолог.Ответ будет болезненнымКомментируя инициативу Эстонии о разработке плана изъятия активов РФ, Колесниченко предположил, что это может быть своего рода компенсацией сателлитам США."Все четко понимают самое главное: после окончания специальной военной операции придется договариваться, как 1945 году, об определении зон и сфер влияния. И тогда каждый должен будет отвечать за конкретные действия. То, что победителем будет Россия, сомнений ни у кого нет, поэтому США хотят отделаться сателлитами: "забирайте, это будет ваша добыча, и вы будете делать с этим, все что пожелаете", - сказал эксперт.По его мнению, Европа уже четко осознала, что в ответ на присвоение российских средств Москва конфискует находящиеся в РФ западные активы.В ноябре Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".Читайте также на РИА Новости Крым:Банальный грабеж: куда хотят влить "замороженные" активы РФ - ЗахароваОграничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФРоссия примет ответные меры в случае конфискации ее активов в ЕС – МИД
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россия, сша, в мире, экономика, политика, сво, мнения, вадим колесниченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. США не пойдут на реальное изъятие замороженных на Западе российских активов, поскольку это приведет к разрушению существующей мировой финансовой системы и краху гегемонии американского доллара. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Таллин намерен подготовить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться замороженными активами Центробанка РФ и находящихся под санкциями российских лиц.
Конец Бреттон-Вудской системы
"Вопрос замороженных активов и того, что с ними делать – это мощнее ядерной бомбы <…>. Если США или одна из стран Европы попытаются украсть у нас эти цифровые деньги, это означает, что весь мир поймет, что нет права неприкосновенности частной собственности. Полностью рассыплется сформированная за последние 70 лет система платежей. Исчезнет доверие. Станет понятно, что по политическим мотивам у любых стран могут все отнять. Это более опасно не для России, а для США. Они этого боятся и не хотят допускать", – сказал Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению эксперта, "война заморозок и изъятий" ударит по Бреттон-Вудской системе (международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная по итогам Второй мировой войны) и в первую очередь по американцам.
"США только объявляют, но ничего не делают, потому что инструменты по контролю за этими деньгами и операциями находятся у них, и разрушение этой системы американцы боятся и не хотят. Если эта система рухнет, то исчезнет господство американского доллара", – пояснил политолог.
Ответ будет болезненным
Комментируя инициативу Эстонии о разработке плана изъятия активов РФ, Колесниченко предположил, что это может быть своего рода компенсацией сателлитам США.
"Все четко понимают самое главное: после окончания специальной военной операции придется договариваться, как 1945 году, об определении зон и сфер влияния. И тогда каждый должен будет отвечать за конкретные действия. То, что победителем будет Россия, сомнений ни у кого нет, поэтому США хотят отделаться сателлитами: "забирайте, это будет ваша добыча, и вы будете делать с этим, все что пожелаете", - сказал эксперт.
По его мнению, Европа уже четко осознала, что в ответ на присвоение российских средств Москва конфискует находящиеся в РФ западные активы.
"Объем возможных изъятий с нашей стороны в отношении Европы гораздо больше, чем замороженных российских денег. Поэтому это очень опасный инструмент, который может разрушить финансово-банковскую систему, и к этому Россия уже готова", – убежден политолог.
В ноябре Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".
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