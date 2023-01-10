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Мощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов России

Мощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов России - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Мощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов России

США не пойдут на реальное изъятие замороженных на Западе российских активов, поскольку это приведет к разрушению существующей мировой финансовой системы и краху РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T19:03

2023-01-10T19:03

2023-01-10T19:03

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Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. США не пойдут на реальное изъятие замороженных на Западе российских активов, поскольку это приведет к разрушению существующей мировой финансовой системы и краху гегемонии американского доллара. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Таллин намерен подготовить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться замороженными активами Центробанка РФ и находящихся под санкциями российских лиц.Конец Бреттон-Вудской системыПо мнению эксперта, "война заморозок и изъятий" ударит по Бреттон-Вудской системе (международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная по итогам Второй мировой войны) и в первую очередь по американцам."США только объявляют, но ничего не делают, потому что инструменты по контролю за этими деньгами и операциями находятся у них, и разрушение этой системы американцы боятся и не хотят. Если эта система рухнет, то исчезнет господство американского доллара", – пояснил политолог.Ответ будет болезненнымКомментируя инициативу Эстонии о разработке плана изъятия активов РФ, Колесниченко предположил, что это может быть своего рода компенсацией сателлитам США."Все четко понимают самое главное: после окончания специальной военной операции придется договариваться, как 1945 году, об определении зон и сфер влияния. И тогда каждый должен будет отвечать за конкретные действия. То, что победителем будет Россия, сомнений ни у кого нет, поэтому США хотят отделаться сателлитами: "забирайте, это будет ваша добыча, и вы будете делать с этим, все что пожелаете", - сказал эксперт.По его мнению, Европа уже четко осознала, что в ответ на присвоение российских средств Москва конфискует находящиеся в РФ западные активы.В ноябре Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".Читайте также на РИА Новости Крым:Банальный грабеж: куда хотят влить "замороженные" активы РФ - ЗахароваОграничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФРоссия примет ответные меры в случае конфискации ее активов в ЕС – МИД

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россия, сша, в мире, экономика, политика, сво, мнения, вадим колесниченко