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Банальный грабеж: куда хотят влить "замороженные" активы РФ - Захарова - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Банальный грабеж: куда хотят влить "замороженные" активы РФ - Захарова
Банальный грабеж: куда хотят влить "замороженные" активы РФ - Захарова - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Банальный грабеж: куда хотят влить "замороженные" активы РФ - Захарова
Западные страны пытаются создать квази-юридический механизм, чтобы украсть "замороженные" золотовалютные активы России под предлогом использования их для... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T16:38
2022-11-09T16:38
мария захарова
политика
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Западные страны пытаются создать квази-юридический механизм, чтобы украсть "замороженные" золотовалютные активы России под предлогом использования их для восстановления Украины, на самом деле средства планируют влить в оборонный комплекс США. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."В настоящее время Запад пытается продвинуть эту инициативу на площадке ООН, разработав соответствующий проект резолюции Генассамблеи с принятием его 14 ноября. Целью якобы является привлечение России к ответственности за якобы нарушение международного права на Украине. По сути речь идет о банальном грабеже. Причем, незаконно изъятые российские средства пойдут на финансирование американского военно-промышленного комплекса", - заявила Захарова.Она подчеркнула, что политическое "благословение" Генассамблеей обхода норм международного и национального права, хотя и является формальностью, но станет грубейшим нарушением государственного иммунитета и принципа суверенного равенства государств.Ранее глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявила, что эксперты Еврокомиссии (ЕК) работают над созданием правовой базы, позволяющей конфисковать российские активы в Европе.
https://crimea.ria.ru/20220707/risknet-li-es-peredat-kievu-aktivy-rossii-i-kak-mozhet-otvetit-moskva-1123778434.html
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мария захарова, политика, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире
Банальный грабеж: куда хотят влить "замороженные" активы РФ - Захарова

Захарова: "замороженные" активы РФ вольют в американскую оборонку

16:38 09.11.2022
 
© © AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки
© © AP Photo / Mike Groll
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Западные страны пытаются создать квази-юридический механизм, чтобы украсть "замороженные" золотовалютные активы России под предлогом использования их для восстановления Украины, на самом деле средства планируют влить в оборонный комплекс США. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В настоящее время Запад пытается продвинуть эту инициативу на площадке ООН, разработав соответствующий проект резолюции Генассамблеи с принятием его 14 ноября. Целью якобы является привлечение России к ответственности за якобы нарушение международного права на Украине. По сути речь идет о банальном грабеже. Причем, незаконно изъятые российские средства пойдут на финансирование американского военно-промышленного комплекса", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что политическое "благословение" Генассамблеей обхода норм международного и национального права, хотя и является формальностью, но станет грубейшим нарушением государственного иммунитета и принципа суверенного равенства государств.
"Мы уже неоднократно предостерегали международное сообщество и вновь предупреждаем: если подобный прецедент с грабежом российских активов будет создан, завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство. Замораживать средства англосаксы научились, размораживать - не очень", - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявила, что эксперты Еврокомиссии (ЕК) работают над созданием правовой базы, позволяющей конфисковать российские активы в Европе.
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