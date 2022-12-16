https://crimea.ria.ru/20221216/ogranicheniya-i-poslableniya-chto-vklyuchili-v-9-y-paket-sanktsiy-protiv-rf-1125943990.html

Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ

Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ

Совет Европейского Союза в пятницу принял девятый по счету пакет санкций против России. Ограничения затрагивают экспорт в РФ товаров и технологий для... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T16:49

2022-12-16T16:49

2022-12-16T16:49

санкции против россии

россия

политика

сша

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Совет Европейского Союза в пятницу принял девятый по счету пакет санкций против России. Ограничения затрагивают экспорт в РФ товаров и технологий для авиакосмической отрасли, а также запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях.Двигатели для дронов и инвестиции в энергетикуТаким образом, рестрикции запрещают прямой экспорт двигателей для дронов в РФ и в любую третью страну, которая может поставлять БПЛА в Россию.ЕС намерен расширить запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ. Под эмбарго также попадают новые вложения в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.Помимо этого, вводится экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношение к оборонно-промышленному комплексу РФ. Кроме того, в ЕС вводят запрет на экспорт в Россию товаров космической промышленности, беспилотников и двигателей к ним.Заморозка и разморозка активовНовые санкции коснулись и банковского сектора РФ.Кроме того, гражданам стран ЕС запрещено занимать любые руководящие должности во всех государственных и контролируемых государством юридических лицах, организациях и структурах РФ.В то же время Совет ЕС утвердил некоторые послабления. В частности, решено разморозить активы некоторых российских физлиц, которые "до санкций важную роль в международной торговле продовольствием и сельскохозяйственными товарами", в частности, зерном и удобрениями. Эти люди получат "доступ к фондам и экономическим ресурсам", уточняется в заявлении. Цель послабления – "обеспечение нормальной торговли продовольствием".

https://crimea.ria.ru/20221105/v-germanii-prizvali-otmenit-sanktsii-protiv-rossii--1125242538.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, россия, политика, сша, европейский союз