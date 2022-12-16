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Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ
Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ
Совет Европейского Союза в пятницу принял девятый по счету пакет санкций против России. Ограничения затрагивают экспорт в РФ товаров и технологий для... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T16:49
2022-12-16T16:49
санкции против россии
россия
политика
сша
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Совет Европейского Союза в пятницу принял девятый по счету пакет санкций против России. Ограничения затрагивают экспорт в РФ товаров и технологий для авиакосмической отрасли, а также запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях.Двигатели для дронов и инвестиции в энергетикуТаким образом, рестрикции запрещают прямой экспорт двигателей для дронов в РФ и в любую третью страну, которая может поставлять БПЛА в Россию.ЕС намерен расширить запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ. Под эмбарго также попадают новые вложения в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.Помимо этого, вводится экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношение к оборонно-промышленному комплексу РФ. Кроме того, в ЕС вводят запрет на экспорт в Россию товаров космической промышленности, беспилотников и двигателей к ним.Заморозка и разморозка активовНовые санкции коснулись и банковского сектора РФ.Кроме того, гражданам стран ЕС запрещено занимать любые руководящие должности во всех государственных и контролируемых государством юридических лицах, организациях и структурах РФ.В то же время Совет ЕС утвердил некоторые послабления. В частности, решено разморозить активы некоторых российских физлиц, которые "до санкций важную роль в международной торговле продовольствием и сельскохозяйственными товарами", в частности, зерном и удобрениями. Эти люди получат "доступ к фондам и экономическим ресурсам", уточняется в заявлении. Цель послабления – "обеспечение нормальной торговли продовольствием".
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санкции против россии, россия, политика, сша, европейский союз
Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ

ЕС расширил запрет на экспорт в РФ товаров авиационной и космической промышленности

16:49 16.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Совет Европейского Союза в пятницу принял девятый по счету пакет санкций против России. Ограничения затрагивают экспорт в РФ товаров и технологий для авиакосмической отрасли, а также запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях.

Двигатели для дронов и инвестиции в энергетику

"ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиационной и космической промышленностью, включив в него авиадвигатели и запасные части. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты", – говорится в заявлении Совета ЕС.
Таким образом, рестрикции запрещают прямой экспорт двигателей для дронов в РФ и в любую третью страну, которая может поставлять БПЛА в Россию.
ЕС намерен расширить запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ. Под эмбарго также попадают новые вложения в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.
Помимо этого, вводится экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношение к оборонно-промышленному комплексу РФ. Кроме того, в ЕС вводят запрет на экспорт в Россию товаров космической промышленности, беспилотников и двигателей к ним.

Заморозка и разморозка активов

Новые санкции коснулись и банковского сектора РФ.

"ЕС заморозит активы еще двух российских банков и внесет Всероссийский банк развития регионов в список структур, которые находятся в государственной собственности или контролируются государством и в отношении которых применят полный запрет на транзакции", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, гражданам стран ЕС запрещено занимать любые руководящие должности во всех государственных и контролируемых государством юридических лицах, организациях и структурах РФ.
В то же время Совет ЕС утвердил некоторые послабления. В частности, решено разморозить активы некоторых российских физлиц, которые "до санкций важную роль в международной торговле продовольствием и сельскохозяйственными товарами", в частности, зерном и удобрениями. Эти люди получат "доступ к фондам и экономическим ресурсам", уточняется в заявлении. Цель послабления – "обеспечение нормальной торговли продовольствием".
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