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В РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детям

В РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детям - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детям

В Госдуму внесены законопроекты о штрафах до 2 миллионов рублей за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также об уголовной ответственности за... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T21:15

2024-11-28T21:15

2024-11-28T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуму внесены законопроекты о штрафах до 2 миллионов рублей за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также об уголовной ответственности за повторную продажу табака детям, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.Так, сообщается, что в ГД внесен законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальяна до 2 млн рублей. Документ вносит поправки в соответствующую статью Кодекса РФ об административных правонарушениях.Также предлагается установить размеры штрафов за продажу детям табачной продукции. Для граждан эти суммы варьируются от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 500 до 700 тысяч и для юридических лиц от 1,5 до 2 миллионов. Об этом идет речь в сопроводительных документах к проекту закона.Комментируя инициативу, соавтор законопроекта, депутат Госдумы Александр Аксененко, отметил, что в России, несмотря на действие запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним и закона о запрете продажи им табака и вейпов "полумеры" в виде штрафов для торговых точек не дали должного эффекта.По мнению депутата, прежних штрафов было мало, и они не пугали торговые точки, поскольку их прибыль была выше потерь в случае отказа от продаж. Именно поэтому проектом нового закона предусмотрено увеличить штрафы в разы.Кроме того, группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете деятельности до 3 лет за неоднократную продажу табачных изделий и вейпов детям. Текст законопроекта уже опубликован в думской электронной базе.Документом предлагается внести изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ и установить уголовную ответственность за неоднократную продажу табачной и никотиносодержащей продукции, а также кальянов несовершеннолетним по аналогии с неоднократной продажей детям алкоголя.В проекте, в частности, сообщается, что "розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно... наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев", – сказано в документе.Ранее глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли JTI Рамунас Масиус в комментарии РИА Новости рассказал, что легальные производители борются с продажей сигарет и никотинсодержащей продукции людям, не достигшим 18 лет. Однако из-за роста нелегальных каналов продаж проблема остается актуальной. В частности, по его словам, взрывной рост продаж вейпов, которые в огромном количестве и по "серым" схемам завозили в страну из Китая – без маркировки и сертификатов. Ни маркировки, ни сертификатов и с которых, разумеется, не платили акцизы, подчеркнул эксперт.Напомним, продажу вейпов несовершеннолетним запретили в России весной 2023 года. Тогда же в РФ выросли штрафы за приобщение детей к курению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вейпы, закон о запрете вейпов, общество, россия, закон и право