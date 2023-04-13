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В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению
В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению - РИА Новости Крым, 13.04.2023
В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению
Российские парламентарии приняли закон об увеличении штрафов за приобщение несовершеннолетних к курению табака, вейпов, кальянов и других соответствующих... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T14:45
2023-04-13T14:45
закон о запрете вейпов
государственная дума рф
закон и право
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские парламентарии приняли закон об увеличении штрафов за приобщение несовершеннолетних к курению табака, вейпов, кальянов и других соответствующих устройств, сообщает пресс-служба Госдумы. По новому закону, штрафы увеличиваются с 1-2 тысяч рублей до 2-5 тысяч. Если речь идет о родителях или законных представителях несовершеннолетнего, штрафы будут выше - от 5 до 7 тыс. рублей, вместо прежних 2-3 тыс.Штрафы за продажу детям и подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для курения для граждан увеличиваются на 20 тысяч и теперь составят от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц возрастают до 150-300 тыс. (сейчас 40–70 тыс.), для юрлиц — 400- 600 тыс. (сейчас 150–300 тысяч).Ранее Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. По мнению главного внештатного нарколога Крыма Марины Шоренко, запрета на продажу вейпов несовершеннолетним – мало. Электронные сигареты надо "сертифицировать и привести к определенному знаменателю", или вовсе исключить из продажи. Читайте также на РИА Новости Крым:Табу на дым: вступил в силу запрет на курение кальянов и вейпов в кафеПочему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученыйКак побороть зависимость от сигарет – советы нарколога
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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закон о запрете вейпов, государственная дума рф, закон и право, общество, россия, новости
В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению

Госдума увеличила штрафы за приобщение несовершеннолетних к курению

14:45 13.04.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖенщина около таблички "курение запрещено" в Москве
Женщина около таблички курение запрещено в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские парламентарии приняли закон об увеличении штрафов за приобщение несовершеннолетних к курению табака, вейпов, кальянов и других соответствующих устройств, сообщает пресс-служба Госдумы.
По новому закону, штрафы увеличиваются с 1-2 тысяч рублей до 2-5 тысяч. Если речь идет о родителях или законных представителях несовершеннолетнего, штрафы будут выше - от 5 до 7 тыс. рублей, вместо прежних 2-3 тыс.
Штрафы за продажу детям и подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для курения для граждан увеличиваются на 20 тысяч и теперь составят от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц возрастают до 150-300 тыс. (сейчас 40–70 тыс.), для юрлиц — 400- 600 тыс. (сейчас 150–300 тысяч).
"Важно, что сразу после введения запрета на продажу вейпов несовершеннолетним депутаты, не откладывая, подготовили поправки о повышении ответственности за это правонарушение", - цитирует пресс-служба спикера российской Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. По мнению главного внештатного нарколога Крыма Марины Шоренко, запрета на продажу вейпов несовершеннолетним – мало. Электронные сигареты надо "сертифицировать и привести к определенному знаменателю", или вовсе исключить из продажи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Закон о запрете вейповГосударственная Дума РФЗакон и правоОбществоРоссияНовости
 
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