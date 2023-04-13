https://crimea.ria.ru/20230413/v-rossii-vyrosli-shtrafy-za-priobschenie-podrostkov-k-kureniyu-1128156970.html
В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению
В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению - РИА Новости Крым, 13.04.2023
В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению
Российские парламентарии приняли закон об увеличении штрафов за приобщение несовершеннолетних к курению табака, вейпов, кальянов и других соответствующих... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T14:45
2023-04-13T14:45
2023-04-13T14:45
закон о запрете вейпов
государственная дума рф
закон и право
общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские парламентарии приняли закон об увеличении штрафов за приобщение несовершеннолетних к курению табака, вейпов, кальянов и других соответствующих устройств, сообщает пресс-служба Госдумы. По новому закону, штрафы увеличиваются с 1-2 тысяч рублей до 2-5 тысяч. Если речь идет о родителях или законных представителях несовершеннолетнего, штрафы будут выше - от 5 до 7 тыс. рублей, вместо прежних 2-3 тыс.Штрафы за продажу детям и подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для курения для граждан увеличиваются на 20 тысяч и теперь составят от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц возрастают до 150-300 тыс. (сейчас 40–70 тыс.), для юрлиц — 400- 600 тыс. (сейчас 150–300 тысяч).Ранее Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. По мнению главного внештатного нарколога Крыма Марины Шоренко, запрета на продажу вейпов несовершеннолетним – мало. Электронные сигареты надо "сертифицировать и привести к определенному знаменателю", или вовсе исключить из продажи. Читайте также на РИА Новости Крым:Табу на дым: вступил в силу запрет на курение кальянов и вейпов в кафеПочему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученыйКак побороть зависимость от сигарет – советы нарколога
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РИА Новости Крым
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закон о запрете вейпов, государственная дума рф, закон и право, общество, россия, новости
В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению
Госдума увеличила штрафы за приобщение несовершеннолетних к курению