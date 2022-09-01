https://crimea.ria.ru/20220901/kak-poborot-zavisimost-ot-sigaret--sovety-narkologa-1124362959.html

Как побороть зависимость от сигарет – советы нарколога

Как побороть зависимость от сигарет – советы нарколога - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Как побороть зависимость от сигарет – советы нарколога

В 90% случаев длительное курение формирует зависимость от никотина, избавиться от которой крайне сложно. О том, как правильно настроить себя и чего ждать после... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T08:11

2022-09-01T08:11

2022-09-01T08:11

общество

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В 90% случаев длительное курение формирует зависимость от никотина, избавиться от которой крайне сложно. О том, как правильно настроить себя и чего ждать после отказа от сигарет, рассказал нарколог-психиатр Алексей Александров.На формирование зависимости влияет воздействие никотина на мозг как биологический компонент, непосредственно процесс курения как поведенческий компонент, обстановка и окружение из курильщиков как социальный компонент и, наконец, настроения и ожидания как компонент эмоциональный."Одним только хроническим воздействием никотина на мозг без учета поведенческого и социального компонентов невозможно объяснить, почему зависимость формируется и поддерживается, а также то, почему после отказа от курения бывают срывы", – говорит Александров в комментарии "РБК. Тренды".Срывы могут быть и через месяцы и даже через годы, поэтому к ним нужно относиться как к части процесса преодоления зависимости, отмечает эксперт. И подчеркивает, что число курильщиков среди совершеннолетних россиян не уменьшается – их доля составляет 33%. По его словам, бросить привычку самостоятельно могут лишь 3–5% людей. Но этому решительному шагу должно предшествовать осознанное решение.По словам Александрова, бросить курить могут помочь рецептурные лекарства, подавляющие тягу к курению – таблетки, не содержащие никотин, в частности антидепрессанты. Также в помощь – пластыри, жвачки, спреи или вейпы и электронные сигареты, которые, к слову, помогают полностью отказаться от табака гораздо чаще. Но есть и обратная сторона и риски."При потреблении средств нагревания табака содержание токсических продуктов, в том числе специфических табачных канцерогенов и окиси углерода в разы меньше чем в сигаретах. Однако такие продукты в любом случае представляют определенные риски для здоровья как содержащие и эти вредные вещества, и никотин", – объясняет Александров и подчеркивает, что их можно использовать только для переходного момента.Врач предупреждает: так называемый синдром отмены проявится уже через 3-4 часа после прекращения курения. Пика он достигнет в течение 24–48 часов. При этом человека могут беспокоить не только желание покурить, но и слабость, волнение, раздражительность и бессонница. Выраженность симптомов снизится через 2-3 недели. В это же время начнется улучшение кровообращения и функции легких. От месяца до девяти длится период исчезновения кашля и одышки. Но уже через 1 год риск возникновения у бросившего курить человека ишемической болезни сердца уменьшается вдвое по сравнению с курильщиком.Ранее исследователи из Нью-Йоркского и Бостонского университетов поделились результатами исследования, согласно которым между курением вейпа и неустойчивой эрекцией есть прямая связь.

https://crimea.ria.ru/20220529/kurenie-pri-stresse-mozhet-stat-smertelnym-1123376654.html

https://crimea.ria.ru/20220122/britanskie-uchenye-svyazali-zhenskoe-ozhirenie-s-muzhskim-kureniem-1122117442.html

https://crimea.ria.ru/20220821/kurit-sigaretu-i-zakusyvaet-malinoy-kak-chelovek-ubivaet-svoy-immunitet-1124219787.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта