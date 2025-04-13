В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистов
В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Немецко-фашисткие захватчики контролировали Симферополь 865 дней. За время оккупации 1941-1944 годов фашисты угнали на принудительные работы и жестоко убили тысячи мирных жителей, устраивали показательные казни.
Несмотря на все тяготы, город стойко пережил тяжелейший период оккупации, а его жители боролись с захватчиками, занимались подпольной деятельностью, всеми силами приближая день Великой Победы.
К вечеру 13 апреля 1944 года солдаты Красной Армии освободили крымскую столицу. В этот день Москва артиллерийскими залпами из 224 орудий отсалютовала освобождению Симферополя.
Несмотря на все тяготы, город стойко пережил тяжелейший период оккупации, а его жители боролись с захватчиками, занимались подпольной деятельностью, всеми силами приближая день Великой Победы.
К вечеру 13 апреля 1944 года солдаты Красной Армии освободили крымскую столицу. В этот день Москва артиллерийскими залпами из 224 орудий отсалютовала освобождению Симферополя.
В Симферополе в сквере Победы прошла церемония возложения цветов к монументу "Т-34", посвященная 81-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.
Как это было, смотрите на видео РИА Новости Крым.
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© РИА Новости Крым В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
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В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
2 из 2
В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
© РИА Новости Крым
1 из 2
В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
© РИА Новости Крым
2 из 2
В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
© РИА Новости Крым