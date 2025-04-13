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В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистов - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистов
В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистов - РИА Новости Крым, 13.04.2025
В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистов
Немецко-фашисткие захватчики контролировали Симферополь 865 дней. За время оккупации 1941-1944 годов фашисты угнали на принудительные работы и жестоко убили... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T10:33
2025-04-13T10:33
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история
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Немецко-фашисткие захватчики контролировали Симферополь 865 дней. За время оккупации 1941-1944 годов фашисты угнали на принудительные работы и жестоко убили тысячи мирных жителей, устраивали показательные казни.Несмотря на все тяготы, город стойко пережил тяжелейший период оккупации, а его жители боролись с захватчиками, занимались подпольной деятельностью, всеми силами приближая день Великой Победы.К вечеру 13 апреля 1944 года солдаты Красной Армии освободили крымскую столицу. В этот день Москва артиллерийскими залпами из 224 орудий отсалютовала освобождению Симферополя.В Симферополе в сквере Победы прошла церемония возложения цветов к монументу "Т-34", посвященная 81-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.Как это было, смотрите на видео РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе СимферополяВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
https://crimea.ria.ru/20250413/aprel-1944-tragediya-i-podvig-osvobozhdennogo-simferopolya-1123039565.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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видео, история, симферополь, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, память, крым, новости крыма
В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистов

В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов

10:33 13.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Немецко-фашисткие захватчики контролировали Симферополь 865 дней. За время оккупации 1941-1944 годов фашисты угнали на принудительные работы и жестоко убили тысячи мирных жителей, устраивали показательные казни.

Несмотря на все тяготы, город стойко пережил тяжелейший период оккупации, а его жители боролись с захватчиками, занимались подпольной деятельностью, всеми силами приближая день Великой Победы.

К вечеру 13 апреля 1944 года солдаты Красной Армии освободили крымскую столицу. В этот день Москва артиллерийскими залпами из 224 орудий отсалютовала освобождению Симферополя.
В Симферополе в сквере Победы прошла церемония возложения цветов к монументу "Т-34", посвященная 81-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.
Как это было, смотрите на видео РИА Новости Крым.
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 В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
1 из 2
В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
 В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
2 из 2
В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
© РИА Новости Крым
1 из 2
В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
© РИА Новости Крым
2 из 2
В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 81-й годовщине освобождения от фашистов
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