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В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистов

В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистов - РИА Новости Крым, 13.04.2025

В Симферополе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистов

Немецко-фашисткие захватчики контролировали Симферополь 865 дней. За время оккупации 1941-1944 годов фашисты угнали на принудительные работы и жестоко убили... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T10:33

2025-04-13T10:33

2025-04-13T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Немецко-фашисткие захватчики контролировали Симферополь 865 дней. За время оккупации 1941-1944 годов фашисты угнали на принудительные работы и жестоко убили тысячи мирных жителей, устраивали показательные казни.Несмотря на все тяготы, город стойко пережил тяжелейший период оккупации, а его жители боролись с захватчиками, занимались подпольной деятельностью, всеми силами приближая день Великой Победы.К вечеру 13 апреля 1944 года солдаты Красной Армии освободили крымскую столицу. В этот день Москва артиллерийскими залпами из 224 орудий отсалютовала освобождению Симферополя.В Симферополе в сквере Победы прошла церемония возложения цветов к монументу "Т-34", посвященная 81-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.Как это было, смотрите на видео РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе СимферополяВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации

https://crimea.ria.ru/20250413/aprel-1944-tragediya-i-podvig-osvobozhdennogo-simferopolya-1123039565.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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