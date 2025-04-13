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Шторм оставил без света 9 тысяч человек к Приморье
Шторм оставил без света 9 тысяч человек к Приморье - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Шторм оставил без света 9 тысяч человек к Приморье
В Приморье штормовой ветер оборвал линии электропередачи и оставил без света девять тысяч человек. В настоящее время энергетики устраняют последствия аварий на... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T11:26
2025-04-13T11:26
2025-04-13T11:26
приморье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Приморье штормовой ветер оборвал линии электропередачи и оставил без света девять тысяч человек. В настоящее время энергетики устраняют последствия аварий на сетях. Об этом сообщает региональная прокуратура.Органы прокуратуры взяли на контроль ход устранения последствий аварии. Кроме того, будет оценено состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.Более того, в Хасанском округе, ураган срывает крыши с домов и других строений, валит деревья и ограждения, сообщают в местной администрации."Наблюдаются перебои в электроснабжении… Точечные проблемы зафиксированы в частном секторе Славянки, в Рыбаке и на Водопадке. Окончание непогоды ожидается к 18.00 (11.00 мск)", - уточняют власти.По сообщениям синоптиков, в регионе действует штормовое предупреждение. Циклон принес в Приморский край сильные дожди и порывистый ветер до 27-32 метров в секунду.Накануне семь сел Бахчисарайского района были обесточены из-за аварии. Ранее такде сообщалось, что в пятницу Ялта частично осталась без энергоснабжения из-за аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходныхНепогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму
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РИА Новости Крым
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приморье, ураган, погода, новости, россия
Шторм оставил без света 9 тысяч человек к Приморье
В Приморье штормовой ветер оборвал линии и оставил без света девять тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Приморье штормовой ветер оборвал линии электропередачи и оставил без света девять тысяч человек. В настоящее время энергетики устраняют последствия аварий на сетях. Об этом сообщает региональная прокуратура.
"Из-за сильных порывов ветра, скорость которых достигала 30 метров в секунду, на территории региона произошли аварийные ситуации на объектах электроэнергетики. В результате аварий без света остались порядка 1 тысячи домов и около 9 тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов. На территории Хасанского муниципального округа повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура", - сказано в тексте.
Органы прокуратуры взяли на контроль ход устранения последствий аварии. Кроме того, будет оценено состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.
Более того, в Хасанском округе, ураган срывает крыши с домов и других строений, валит деревья и ограждения, сообщают в местной администрации.
"Наблюдаются перебои в электроснабжении… Точечные проблемы зафиксированы в частном секторе Славянки, в Рыбаке и на Водопадке. Окончание непогоды ожидается к 18.00 (11.00 мск)", - уточняют власти.
По сообщениям синоптиков, в регионе действует штормовое предупреждение. Циклон принес в Приморский край сильные дожди и порывистый ветер до 27-32 метров в секунду.
Накануне семь сел Бахчисарайского района были обесточены
из-за аварии. Ранее такде сообщалось, что в пятницу Ялта частично осталась без энергоснабжения
из-за аварии на сетях.
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