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Шторм оставил без света 9 тысяч человек к Приморье

Шторм оставил без света 9 тысяч человек к Приморье - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Шторм оставил без света 9 тысяч человек к Приморье

В Приморье штормовой ветер оборвал линии электропередачи и оставил без света девять тысяч человек. В настоящее время энергетики устраняют последствия аварий на... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T11:26

2025-04-13T11:26

2025-04-13T11:26

приморье

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погода

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Приморье штормовой ветер оборвал линии электропередачи и оставил без света девять тысяч человек. В настоящее время энергетики устраняют последствия аварий на сетях. Об этом сообщает региональная прокуратура.Органы прокуратуры взяли на контроль ход устранения последствий аварии. Кроме того, будет оценено состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.Более того, в Хасанском округе, ураган срывает крыши с домов и других строений, валит деревья и ограждения, сообщают в местной администрации."Наблюдаются перебои в электроснабжении… Точечные проблемы зафиксированы в частном секторе Славянки, в Рыбаке и на Водопадке. Окончание непогоды ожидается к 18.00 (11.00 мск)", - уточняют власти.По сообщениям синоптиков, в регионе действует штормовое предупреждение. Циклон принес в Приморский край сильные дожди и порывистый ветер до 27-32 метров в секунду.Накануне семь сел Бахчисарайского района были обесточены из-за аварии. Ранее такде сообщалось, что в пятницу Ялта частично осталась без энергоснабжения из-за аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходныхНепогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморье, ураган, погода, новости, россия