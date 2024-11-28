https://crimea.ria.ru/20241128/v-feodosii-zavershaetsya-stroitelstvo-72-kvartirnogo-doma-dlya-repatriantov-1142218169.html

В Феодосии завершается строительство 72-квартирного дома для репатриантов

В Феодосии завершается строительство 72-квартирного дома для репатриантов - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Феодосии завершается строительство 72-квартирного дома для репатриантов

В Феодосии завершается строительство 72-квартирного дома для репатриантов. Об этом сообщает ТГ-канал правительства Республики Крым. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T20:42

2024-11-28T20:42

2024-11-28T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии завершается строительство 72-квартирного дома для репатриантов. Об этом сообщает ТГ-канал правительства Республики Крым.По данным правительства, на сегодняшний день степень строительной готовности объекта составляет 98%. "В настоящее время рабочие занимаются благоустройством территории. Ввод нового дома в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года", – заключили в правительстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241128/kakie-novye-obekty-poyavyatsya-v-krymu-i-kakie-blagoustroyat-1142216733.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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