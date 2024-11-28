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Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение

Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение

Начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T22:12

2024-11-28T22:12

2024-11-28T22:12

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

россия

владимир путин (политик)

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.Колесниченко отметил, что удары по территориям РФ иностранным дальнобойным оружием, которое заряжается и программируется специалистами НАТО на основании их же разведки, направлены исключительно на то, чтобы спровоцировать Россию на неадекватные действия.Россия в лице ее президента уже сделала недвусмысленное заявление относительно того, какими будут ее действия в случае дальнейшей эскалации конфликта, добавил Колесниченко. Однако задача СВО – это не тотальное разрушение Украины и стран Запада, отметил политолог."Это навязанный нам конфликт, которым мы понуждаем коллективный Запад в лице США садиться за стол переговоров и подписывать многостороннее соглашение о новом мироустройстве, зонах влияния, ответственности и реальной коллективной безопасности. А не безопасности отдельных стран за счет нашего суверенитета и безопасности российского народа", – сказал эксперт.Удар ракетой "Орешник" по связанному с ВПК Украины объекту в зоне СВО – это еще одна попытка охладить горячие головы, сказал Колесниченко. При этом отметил, что стратегия США не меняется, и даже избранный президент Америки Дональд Трамп, обсуждая тему возможного перемирия, говорит о том, что он будет добиваться мира путем применения силы.Мир сегодня действительно находится на очень тонкой грани, которую сдерживает только Россия, что признают уже иностранные эксперты, в том числе многие оголтелые русофобы, сказал политолог.И подчеркнул, что скатывание к третьей мировой войне останавливается исключительно благодаря хладнокровию российской стороны и благоразумию нашего руководителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин

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мнения, вадим колесниченко, россия, владимир путин (политик), политика, в мире