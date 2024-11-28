Рейтинг@Mail.ru
Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241128/chto-sderzhivaet-nachalo-tretey-mirovoy-voyny-v-usloviyakh-eskalatsii--mnenie-1142221717.html
Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение
Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение
Начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T22:12
2024-11-28T22:12
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
россия
владимир путин (политик)
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140094450_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_591f4113c271e8096b71a8a149a24d57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.Колесниченко отметил, что удары по территориям РФ иностранным дальнобойным оружием, которое заряжается и программируется специалистами НАТО на основании их же разведки, направлены исключительно на то, чтобы спровоцировать Россию на неадекватные действия.Россия в лице ее президента уже сделала недвусмысленное заявление относительно того, какими будут ее действия в случае дальнейшей эскалации конфликта, добавил Колесниченко. Однако задача СВО – это не тотальное разрушение Украины и стран Запада, отметил политолог."Это навязанный нам конфликт, которым мы понуждаем коллективный Запад в лице США садиться за стол переговоров и подписывать многостороннее соглашение о новом мироустройстве, зонах влияния, ответственности и реальной коллективной безопасности. А не безопасности отдельных стран за счет нашего суверенитета и безопасности российского народа", – сказал эксперт.Удар ракетой "Орешник" по связанному с ВПК Украины объекту в зоне СВО – это еще одна попытка охладить горячие головы, сказал Колесниченко. При этом отметил, что стратегия США не меняется, и даже избранный президент Америки Дональд Трамп, обсуждая тему возможного перемирия, говорит о том, что он будет добиваться мира путем применения силы.Мир сегодня действительно находится на очень тонкой грани, которую сдерживает только Россия, что признают уже иностранные эксперты, в том числе многие оголтелые русофобы, сказал политолог.И подчеркнул, что скатывание к третьей мировой войне останавливается исключительно благодаря хладнокровию российской стороны и благоразумию нашего руководителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140094450_276:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_ad5c8af6cd838cc7817695ec34e9ac3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, вадим колесниченко, россия, владимир путин (политик), политика, в мире
Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение

Начало третьей мировой войны останавливает исключительно Россия – Колесниченко

22:12 28.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШеврон у военнослужащих ВС РФ
Шеврон у военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.
Колесниченко отметил, что удары по территориям РФ иностранным дальнобойным оружием, которое заряжается и программируется специалистами НАТО на основании их же разведки, направлены исключительно на то, чтобы спровоцировать Россию на неадекватные действия.
"То есть нанесение по территории Украины широкомасштабных поражающих ударов, от которых, конечно, должны пострадать мирные жители и социальная инфраструктура", – сказал он.
Россия в лице ее президента уже сделала недвусмысленное заявление относительно того, какими будут ее действия в случае дальнейшей эскалации конфликта, добавил Колесниченко. Однако задача СВО – это не тотальное разрушение Украины и стран Запада, отметил политолог.
"Это навязанный нам конфликт, которым мы понуждаем коллективный Запад в лице США садиться за стол переговоров и подписывать многостороннее соглашение о новом мироустройстве, зонах влияния, ответственности и реальной коллективной безопасности. А не безопасности отдельных стран за счет нашего суверенитета и безопасности российского народа", – сказал эксперт.
Удар ракетой "Орешник" по связанному с ВПК Украины объекту в зоне СВО – это еще одна попытка охладить горячие головы, сказал Колесниченко. При этом отметил, что стратегия США не меняется, и даже избранный президент Америки Дональд Трамп, обсуждая тему возможного перемирия, говорит о том, что он будет добиваться мира путем применения силы.

"Но это те же слова Байдена. Так что эскалация, которую нам навязывает коллективный Запад в лице США и Великобритании, продолжается, и мы это видим в том числе по налетам на наши территории в последние дни", – заметил Колесниченко.

Мир сегодня действительно находится на очень тонкой грани, которую сдерживает только Россия, что признают уже иностранные эксперты, в том числе многие оголтелые русофобы, сказал политолог.
И подчеркнул, что скатывание к третьей мировой войне останавливается исключительно благодаря хладнокровию российской стороны и благоразумию нашего руководителя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин
Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"
Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияВадим КолесниченкоРоссияВладимир Путин (политик)ПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
22:41ВКС России уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб
22:32Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день
22:26На Крым идут ливни и снегопад - объявлено штормовое предупреждение
22:12Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение
22:05СК РФ заинтересовался загрязнением озера в Саках канализационными стоками
21:45В Грузии начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС
21:31Эксперт оценил возможности Европы вооружать Украину без США
21:15В РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детям
20:56В Севастополе перекрыт рейд
20:42В Феодосии завершается строительство 72-квартирного дома для репатриантов
20:32"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана
20:11В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице
19:49Ответ на удары по России: в Минобороны рассказали подробности
19:31Сто выездов "за ленточку": фронтовые чудеса крымского священника
19:15Эксперты рассказали, как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита
19:10Крымский мост открыли
18:48Крымский мост закрыт
18:36Смертельное ДТП на Кубани: два человека погибли и один госпитализирован
18:26Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года
Лента новостейМолния