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Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение
Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение
Начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T22:12
2024-11-28T22:12
2024-11-28T22:12
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
россия
владимир путин (политик)
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.Колесниченко отметил, что удары по территориям РФ иностранным дальнобойным оружием, которое заряжается и программируется специалистами НАТО на основании их же разведки, направлены исключительно на то, чтобы спровоцировать Россию на неадекватные действия.Россия в лице ее президента уже сделала недвусмысленное заявление относительно того, какими будут ее действия в случае дальнейшей эскалации конфликта, добавил Колесниченко. Однако задача СВО – это не тотальное разрушение Украины и стран Запада, отметил политолог."Это навязанный нам конфликт, которым мы понуждаем коллективный Запад в лице США садиться за стол переговоров и подписывать многостороннее соглашение о новом мироустройстве, зонах влияния, ответственности и реальной коллективной безопасности. А не безопасности отдельных стран за счет нашего суверенитета и безопасности российского народа", – сказал эксперт.Удар ракетой "Орешник" по связанному с ВПК Украины объекту в зоне СВО – это еще одна попытка охладить горячие головы, сказал Колесниченко. При этом отметил, что стратегия США не меняется, и даже избранный президент Америки Дональд Трамп, обсуждая тему возможного перемирия, говорит о том, что он будет добиваться мира путем применения силы.Мир сегодня действительно находится на очень тонкой грани, которую сдерживает только Россия, что признают уже иностранные эксперты, в том числе многие оголтелые русофобы, сказал политолог.И подчеркнул, что скатывание к третьей мировой войне останавливается исключительно благодаря хладнокровию российской стороны и благоразумию нашего руководителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин
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мнения, вадим колесниченко, россия, владимир путин (политик), политика, в мире
Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение
Начало третьей мировой войны останавливает исключительно Россия – Колесниченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
Начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Вадим Колесниченко.
Колесниченко отметил, что удары по территориям РФ иностранным дальнобойным оружием, которое заряжается и программируется специалистами НАТО на основании их же разведки, направлены исключительно на то, чтобы спровоцировать Россию на неадекватные действия.
"То есть нанесение по территории Украины широкомасштабных поражающих ударов, от которых, конечно, должны пострадать мирные жители и социальная инфраструктура", – сказал он.
Россия в лице ее президента уже сделала недвусмысленное заявление относительно того, какими будут ее действия в случае дальнейшей эскалации конфликта, добавил Колесниченко. Однако задача СВО – это не тотальное разрушение Украины и стран Запада, отметил политолог.
"Это навязанный нам конфликт, которым мы понуждаем коллективный Запад в лице США садиться за стол переговоров и подписывать многостороннее соглашение о новом мироустройстве, зонах влияния, ответственности и реальной коллективной безопасности. А не безопасности отдельных стран за счет нашего суверенитета и безопасности российского народа", – сказал эксперт.
Удар ракетой "Орешник" по связанному с ВПК Украины объекту в зоне СВО – это еще одна попытка охладить горячие головы, сказал Колесниченко. При этом отметил, что стратегия США не меняется, и даже избранный президент Америки Дональд Трамп, обсуждая тему возможного перемирия, говорит о том, что он будет добиваться мира путем применения силы.
"Но это те же слова Байдена. Так что эскалация, которую нам навязывает коллективный Запад в лице США и Великобритании, продолжается, и мы это видим в том числе по налетам на наши территории в последние дни", – заметил Колесниченко.
Мир сегодня действительно находится на очень тонкой грани, которую сдерживает только Россия, что признают уже иностранные эксперты, в том числе многие оголтелые русофобы, сказал политолог.
И подчеркнул, что скатывание к третьей мировой войне останавливается исключительно благодаря хладнокровию российской стороны и благоразумию нашего руководителя.
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