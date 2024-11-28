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В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице
В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице
В пятницу в Симферополе снова ограничат движение транспорта в районе улицы Луговой из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T20:11
2024-11-28T20:16
симферополь
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крым
обрезка деревьев в симферополе
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе снова ограничат движение транспорта в районе улицы Луговой из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в администрации города.Жителей и гостей крымской столицы заранее попросили планировать маршрут по городу.В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем администрация информирует жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам.Движение транспорта на этом участке ограничивали также в четверг, 28 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Симферополь встретил первый снегВ Севастополе двух человек придавило деревомКоммунальщики Симферополя будут работать зимой по специальным графикам
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симферополь, новости крыма, крым, обрезка деревьев в симферополе, городская среда
В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице

В Симферополе продлили ограничение движения к Центральной районной больнице

20:11 28.11.2024 (обновлено: 20:16 28.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе снова ограничат движение транспорта в районе улицы Луговой из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в администрации города.

"В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 18:00 часов 29 ноября 2024 года будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Луговая (от Проспекта Победы по направлению к Центральной районной больнице)", – сказано в сообщении администрации.

Жителей и гостей крымской столицы заранее попросили планировать маршрут по городу.
В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем администрация информирует жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам.
© Пресс-служба администрации СимферополяОграничение движения в Симферополе
Ограничение движения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Ограничение движения в Симферополе
Движение транспорта на этом участке ограничивали также в четверг, 28 ноября.
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СимферопольНовости КрымаКрымОбрезка деревьев в СимферополеГородская среда
 
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