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В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице

В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице

В пятницу в Симферополе снова ограничат движение транспорта в районе улицы Луговой из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T20:11

2024-11-28T20:11

2024-11-28T20:16

симферополь

новости крыма

крым

обрезка деревьев в симферополе

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе снова ограничат движение транспорта в районе улицы Луговой из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в администрации города.Жителей и гостей крымской столицы заранее попросили планировать маршрут по городу.В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем администрация информирует жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам.Движение транспорта на этом участке ограничивали также в четверг, 28 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Симферополь встретил первый снегВ Севастополе двух человек придавило деревомКоммунальщики Симферополя будут работать зимой по специальным графикам

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2024

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