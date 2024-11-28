В Симферополе снова ограничат движение к Центральной районной больнице
В Симферополе продлили ограничение движения к Центральной районной больнице
20:11 28.11.2024 (обновлено: 20:16 28.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе снова ограничат движение транспорта в районе улицы Луговой из-за обрезки деревьев. Об этом предупредили в администрации города.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 18:00 часов 29 ноября 2024 года будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Луговая (от Проспекта Победы по направлению к Центральной районной больнице)", – сказано в сообщении администрации.
Жителей и гостей крымской столицы заранее попросили планировать маршрут по городу.
В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем администрация информирует жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам.
© Пресс-служба администрации СимферополяОграничение движения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Ограничение движения в Симферополе
Движение транспорта на этом участке ограничивали также в четверг, 28 ноября.
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