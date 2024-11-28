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Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Крымский мост открыли
Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Крымский мост открыли
На Крымскому мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T19:10
2024-11-28T19:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать его.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли

На Крымском мосту открыто движение транспорта

19:10 28.11.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.

Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать его.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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