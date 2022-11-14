https://crimea.ria.ru/20221114/genassambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-o-reparatsiyakh-ukraine-1125369257.html

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву

Генассамблея ООН на спецсессии в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Генассамблея ООН на спецсессии в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине, сообщает РИА Новости.Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".Против документа проголосовали Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Зимбабве, Куба, Мали, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что принятый документ "не выдерживает юридической критики", а данное решение усилит напряженность в мире.Также Небензя заявил, что Запад уже давно нацелен" разморозить" российские активы с очевидной для самой России целью: "не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения".Он подчеркнул, что российские активы, которые формально оказались заблокированы из-за санкций, на самом деле просто украдены у России, а идея "разморозить" их для так называемого "возмещения ущерба" Украине на самом деле является попыткой "придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности".Ряд стран проголосовали против или воздержались, аргументировав такую позицию несовершенством юридической базы, а также несправедливостью по отношению к странам, претендующим на компенсации понесенного урона из-за действий Запада, но не получающим таких компенсаций.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Западные страны пытаются создать квази-юридический механизм, чтобы украсть "замороженные" золотовалютные активы России под предлогом использования их для восстановления Украины, на самом деле средства планируют влить в оборонный комплекс США.

https://crimea.ria.ru/20221114/spetssessiya-oon-po-reparatsiyam-reshitsya-li-zapad-prisvoit-aktivy-rossii-1125358196.html

https://crimea.ria.ru/20220313/zapad-zamorozil-polovinu-zolotovalyutnykh-rezervov-rf-1122656856.html

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