https://crimea.ria.ru/20241128/udary-po-ukraine-i-sammit-odkb-v-astane-glavnoe-za-den-1142231115.html

Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день

Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день

Президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане сделал ряд важных заявлений. Комплексный удар с... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T22:32

2024-11-28T22:32

2024-11-28T22:32

главное за день

крым

россия

украина

в мире

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142109653_0:134:1279:853_1920x0_80_0_0_c91195808a45d68fc5f97e320cfd0221.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане сделал ряд важных заявлений. Комплексный удар с использованием 90 ракет и 100 беспилотников по объектам на территории Украины. По всей Украине введены 16-часовые отключения электроэнергии. Грузия заявила о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз и отказе от всех кредитов и грантов от ЕС до 2028 года. Парламент Крыма принял постановление о старте творческого конкурса на создание нового государственного гимна республики.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар "Орешником" по объектам в Киеве – заявления ПутинаПо словам президента РФ, Министерство обороны России и Генштаб в данынй момент подбирают цели для поражения на территории Украины, ими могут стать центры принятия решений.Отвечая на вопрос, когда это может произойти, российский лидер отметил следующее:Он также подчеркнул, что Россия превосходит все страны НАТО вместе взятые в производстве ракет в 10 раз, и у РФ есть как аналоги Storm Shadow, так и ракеты, аналогичные ATACMS во всех их модификациях. При этом аналогов "Орешника" в мире нет, заметил Путин.Также президент сделал однозначное заявление относительно того, как поступит Россия, если на Украине появится ядерное оружие.При этом Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, отметив, что киевские политические элиты, отказавшись провести выборы президента на Украине, утратили легитимность и уже не имеют права отдавать никаких приказов ВСУ.В этот день по итогам саммита ОДКБ, среди прочего, было принято заявление, касающееся недопустимости героизации нацистов и их пособников. А также утверждена декларация, согласно которой страны-члены организации выступили за создание независимой Палестины.90 ракет и 100 БПЛА: удар ВС РФ по объектам на УкраинеСигнал воздушной тревоги не утихал на Украине с ночи до утра 28 ноября несколько часов, сопровождаясь взрывами. Сообщалось о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах. В том числе местные власти и СМИ говорили о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии.Президент России Владимир Путин позже в этот день заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.По словам Путина, в результате удара было поражено 17 целей.На Украине введены 16-часовые отключения электроэнергииНа всей территории Украины введены 16-часовые отключения электроэнергии после комплексного ракетно-дронового удара ВС РФ в ночь на 28 ноября. Об этом сообщили в национальной компании "Укрэнерго"."28 ноября объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Причина – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", – говорится в сообщении компании.Грузия ставит на паузу вопрос о вступлении в ЕС на три годаПравящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила, что Тбилиси не будет поднимать вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.Также он заявил, что Грузия отказываемся от всех бюджетных грантов от ЕС на тот же срок.В Крыму объявлен конкурс на новый гимн республикиПарламент Крыма принял постановление о старте творческого конкурса на создание нового государственного гимна республики. Он стартует 1 декабря. Текст гимна утвердят в июне 2025 года.По словам первого вице-спикера ГС РК Сергея Цекова, в действующем тексте гимна республики нет примеров героизма и патриотизма крымчан, проявленных в важнейшие периоды истории полуострова, в том числе в период Крымской весны."В гимне должна быть отображена историческая эпоха", – сказал Цеков, отметив, что нынешний, созданный в 1990-х, в бытность Крыма в составе Украины, "выполнил свою историческую роль".

https://crimea.ria.ru/20241128/rossiya-ne-dopustit-polucheniya-yadernogo-oruzhiya-u-kieva--putin--1142218283.html

https://crimea.ria.ru/20241128/otvet-na-udary-po-rossii-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1142229913.html

https://crimea.ria.ru/20241128/vse-pod-kontrolem-putin-obyasnil-prichiny-kolebaniy-kursa-rublya-1142220089.html

https://crimea.ria.ru/20241128/putin-ne-isklyuchil-vydeleniya-bespilotnoy-aviatsii-v-otdelnyy-rod-voysk-1142220253.html

https://crimea.ria.ru/20241128/oglyadetsya-v-mirnoy-zhizni-v-krymu-proshla-yarmarka-vakansiy-dlya-boytsov-svo-1142214353.html

крым

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, россия, украина, в мире, новости, общество