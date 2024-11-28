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Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день
Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день
Президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане сделал ряд важных заявлений. Комплексный удар с... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T22:32
2024-11-28T22:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане сделал ряд важных заявлений. Комплексный удар с использованием 90 ракет и 100 беспилотников по объектам на территории Украины. По всей Украине введены 16-часовые отключения электроэнергии. Грузия заявила о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз и отказе от всех кредитов и грантов от ЕС до 2028 года. Парламент Крыма принял постановление о старте творческого конкурса на создание нового государственного гимна республики.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар "Орешником" по объектам в Киеве – заявления ПутинаПо словам президента РФ, Министерство обороны России и Генштаб в данынй момент подбирают цели для поражения на территории Украины, ими могут стать центры принятия решений.Отвечая на вопрос, когда это может произойти, российский лидер отметил следующее:Он также подчеркнул, что Россия превосходит все страны НАТО вместе взятые в производстве ракет в 10 раз, и у РФ есть как аналоги Storm Shadow, так и ракеты, аналогичные ATACMS во всех их модификациях. При этом аналогов "Орешника" в мире нет, заметил Путин.Также президент сделал однозначное заявление относительно того, как поступит Россия, если на Украине появится ядерное оружие.При этом Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, отметив, что киевские политические элиты, отказавшись провести выборы президента на Украине, утратили легитимность и уже не имеют права отдавать никаких приказов ВСУ.В этот день по итогам саммита ОДКБ, среди прочего, было принято заявление, касающееся недопустимости героизации нацистов и их пособников. А также утверждена декларация, согласно которой страны-члены организации выступили за создание независимой Палестины.90 ракет и 100 БПЛА: удар ВС РФ по объектам на УкраинеСигнал воздушной тревоги не утихал на Украине с ночи до утра 28 ноября несколько часов, сопровождаясь взрывами. Сообщалось о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах. В том числе местные власти и СМИ говорили о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии.Президент России Владимир Путин позже в этот день заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.По словам Путина, в результате удара было поражено 17 целей.На Украине введены 16-часовые отключения электроэнергииНа всей территории Украины введены 16-часовые отключения электроэнергии после комплексного ракетно-дронового удара ВС РФ в ночь на 28 ноября. Об этом сообщили в национальной компании "Укрэнерго"."28 ноября объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Причина – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", – говорится в сообщении компании.Грузия ставит на паузу вопрос о вступлении в ЕС на три годаПравящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила, что Тбилиси не будет поднимать вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.Также он заявил, что Грузия отказываемся от всех бюджетных грантов от ЕС на тот же срок.В Крыму объявлен конкурс на новый гимн республикиПарламент Крыма принял постановление о старте творческого конкурса на создание нового государственного гимна республики. Он стартует 1 декабря. Текст гимна утвердят в июне 2025 года.По словам первого вице-спикера ГС РК Сергея Цекова, в действующем тексте гимна республики нет примеров героизма и патриотизма крымчан, проявленных в важнейшие периоды истории полуострова, в том числе в период Крымской весны."В гимне должна быть отображена историческая эпоха", – сказал Цеков, отметив, что нынешний, созданный в 1990-х, в бытность Крыма в составе Украины, "выполнил свою историческую роль".
https://crimea.ria.ru/20241128/rossiya-ne-dopustit-polucheniya-yadernogo-oruzhiya-u-kieva--putin--1142218283.html
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https://crimea.ria.ru/20241128/putin-ne-isklyuchil-vydeleniya-bespilotnoy-aviatsii-v-otdelnyy-rod-voysk-1142220253.html
https://crimea.ria.ru/20241128/oglyadetsya-v-mirnoy-zhizni-v-krymu-proshla-yarmarka-vakansiy-dlya-boytsov-svo-1142214353.html
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главное за день, крым, россия, украина, в мире, новости, общество
Удары по Украине и саммит ОДКБ в Астане: главное за день

Саммит ОДКБ в Астане и комплексный удар по Украине – главные новости 27 ноября

22:32 28.11.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане сделал ряд важных заявлений. Комплексный удар с использованием 90 ракет и 100 беспилотников по объектам на территории Украины. По всей Украине введены 16-часовые отключения электроэнергии. Грузия заявила о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз и отказе от всех кредитов и грантов от ЕС до 2028 года. Парламент Крыма принял постановление о старте творческого конкурса на создание нового государственного гимна республики.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар "Орешником" по объектам в Киеве – заявления Путина

По словам президента РФ, Министерство обороны России и Генштаб в данынй момент подбирают цели для поражения на территории Украины, ими могут стать центры принятия решений.
Отвечая на вопрос, когда это может произойти, российский лидер отметил следующее:
"Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой – сегодня в течение дня все возможно", – сказал Путин.
Он также подчеркнул, что Россия превосходит все страны НАТО вместе взятые в производстве ракет в 10 раз, и у РФ есть как аналоги Storm Shadow, так и ракеты, аналогичные ATACMS во всех их модификациях. При этом аналогов "Орешника" в мире нет, заметил Путин.
Также президент сделал однозначное заявление относительно того, как поступит Россия, если на Украине появится ядерное оружие.
При этом Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, отметив, что киевские политические элиты, отказавшись провести выборы президента на Украине, утратили легитимность и уже не имеют права отдавать никаких приказов ВСУ.
В этот день по итогам саммита ОДКБ, среди прочего, было принято заявление, касающееся недопустимости героизации нацистов и их пособников. А также утверждена декларация, согласно которой страны-члены организации выступили за создание независимой Палестины.
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Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин

90 ракет и 100 БПЛА: удар ВС РФ по объектам на Украине

Сигнал воздушной тревоги не утихал на Украине с ночи до утра 28 ноября несколько часов, сопровождаясь взрывами. Сообщалось о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах. В том числе местные власти и СМИ говорили о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии.
Президент России Владимир Путин позже в этот день заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.
По словам Путина, в результате удара было поражено 17 целей.
"Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения", – уточнил верховный главнокомандующий.
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На Украине введены 16-часовые отключения электроэнергии

На всей территории Украины введены 16-часовые отключения электроэнергии после комплексного ракетно-дронового удара ВС РФ в ночь на 28 ноября. Об этом сообщили в национальной компании "Укрэнерго".
"28 ноября объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Причина – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", – говорится в сообщении компании.
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Грузия ставит на паузу вопрос о вступлении в ЕС на три года

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила, что Тбилиси не будет поднимать вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Также он заявил, что Грузия отказываемся от всех бюджетных грантов от ЕС на тот же срок.
"Европейские политики и бюрократы используют выделяемые гранты и кредиты для шантажа против Грузии. Мы все помним", – сказал Кабахидзе.
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В Крыму объявлен конкурс на новый гимн республики

Парламент Крыма принял постановление о старте творческого конкурса на создание нового государственного гимна республики. Он стартует 1 декабря. Текст гимна утвердят в июне 2025 года.
По словам первого вице-спикера ГС РК Сергея Цекова, в действующем тексте гимна республики нет примеров героизма и патриотизма крымчан, проявленных в важнейшие периоды истории полуострова, в том числе в период Крымской весны.
"В гимне должна быть отображена историческая эпоха", – сказал Цеков, отметив, что нынешний, созданный в 1990-х, в бытность Крыма в составе Украины, "выполнил свою историческую роль".
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