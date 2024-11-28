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Узурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Узурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин
Узурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Узурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин
Киевские политические элиты, отказавшись провести в стране выборы президента, утратили легитимность. Они не имеют права отдавать приказы вооруженным силам,... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T14:11
2024-11-28T14:11
владимир путин (политик)
украина
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
новости сво
политика
новости
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
астана
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Киевские политические элиты, отказавшись провести в стране выборы президента, утратили легитимность. Они не имеют права отдавать приказы вооруженным силам, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.С юридической точки зрения Владимир Зеленский и его команда являются узурпаторами власти, продолжил президент."Они сегодня полностью нелегитимные и, с чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти", - подчеркнул Путин.Те, кто исполняет незаконные приказы, – толкают людей на смерть и тем самым становятся соучастниками преступления, заявил российский президент.Владимир Путин также подчеркнул, что центры принятия решений на Украине могут стать законными целями для новой российской гиперзвуковой ракеты "Орешник". Российский лидер при этом отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в Москве и в Санкт-Петербурге, и эти попытки продолжаются, поэтому Россия имеет право на зеркальный ответ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нанесла удар по объектам Украины с использованием 90 ракет - Путин Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
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владимир путин (политик), украина, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский, новости сво, политика, новости, организация договора о коллективной безопасности (одкб), астана, мобилизация на украине
Узурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин

Украинские власти утратили легитимность и не имеют права отдавать приказы армии - Путин

14:11 28.11.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийШеврон боевика ВСУ
Шеврон боевика ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Киевские политические элиты, отказавшись провести в стране выборы президента, утратили легитимность. Они не имеют права отдавать приказы вооруженным силам, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы", - сказал российский лидер.

С юридической точки зрения Владимир Зеленский и его команда являются узурпаторами власти, продолжил президент.
"Они сегодня полностью нелегитимные и, с чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти", - подчеркнул Путин.
Те, кто исполняет незаконные приказы, – толкают людей на смерть и тем самым становятся соучастниками преступления, заявил российский президент.
Владимир Путин также подчеркнул, что центры принятия решений на Украине могут стать законными целями для новой российской гиперзвуковой ракеты "Орешник". Российский лидер при этом отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в Москве и в Санкт-Петербурге, и эти попытки продолжаются, поэтому Россия имеет право на зеркальный ответ.
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