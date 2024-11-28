https://crimea.ria.ru/20241128/sber-planiruet-otkryt-esche-neskolko-otdeleniy-v-krymu-do-kontsa-goda-1142212741.html

Сбер планирует открыть еще несколько отделений в Крыму до конца года

Сбер планирует открыть еще несколько отделений в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Сбер планирует открыть еще несколько отделений в Крыму до конца года

На сегодняшний день в Крыму работают 20 офисов Сбера: три для юридических лиц в Симферополе, Севастополе и Ялте, а также 17 офисов для физлиц в семи городах:... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T14:08

2024-11-28T14:08

2024-11-28T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Крыму работают 20 офисов Сбера: три для юридических лиц в Симферополе, Севастополе и Ялте, а также 17 офисов для физлиц в семи городах: Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте. До конца года запланировано открытие еще нескольких отделений, сообщили в пресс-службе банка.Там также добавили, что розничный кредитный портфель за год вырос в четыре раза до 38 миллиардов рублей. Более 20 миллиардов рублей кредитов выдано физическим лицам, из них 3/4 – это ипотека на покупку 3,8 тысячи объектов недвижимости, еще пять миллиардов рублей – потребительские кредиты. Портфель кредитования юридических лиц составил более 17 миллиардов рублей. На развитие малого бизнеса с начала года Сбер выдал более семи миллиардов рублей, средний и крупный получил шесть миллиардов рублей.Кроме того, в Крыму установили свыше 5,5 тысячи pos-терминалов для оплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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