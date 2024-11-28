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Сбер планирует открыть еще несколько отделений в Крыму до конца года
Сбер планирует открыть еще несколько отделений в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Сбер планирует открыть еще несколько отделений в Крыму до конца года
На сегодняшний день в Крыму работают 20 офисов Сбера: три для юридических лиц в Симферополе, Севастополе и Ялте, а также 17 офисов для физлиц в семи городах:... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T14:08
2024-11-28T14:08
2024-11-28T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Крыму работают 20 офисов Сбера: три для юридических лиц в Симферополе, Севастополе и Ялте, а также 17 офисов для физлиц в семи городах: Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте. До конца года запланировано открытие еще нескольких отделений, сообщили в пресс-службе банка.Там также добавили, что розничный кредитный портфель за год вырос в четыре раза до 38 миллиардов рублей. Более 20 миллиардов рублей кредитов выдано физическим лицам, из них 3/4 – это ипотека на покупку 3,8 тысячи объектов недвижимости, еще пять миллиардов рублей – потребительские кредиты. Портфель кредитования юридических лиц составил более 17 миллиардов рублей. На развитие малого бизнеса с начала года Сбер выдал более семи миллиардов рублей, средний и крупный получил шесть миллиардов рублей.Кроме того, в Крыму установили свыше 5,5 тысячи pos-терминалов для оплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сбер, сбербанк в крыму, крым, новости крыма, банк, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Крыму работают 20 офисов Сбера: три для юридических лиц в Симферополе, Севастополе и Ялте, а также 17 офисов для физлиц в семи городах: Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте. До конца года запланировано открытие еще нескольких отделений, сообщили в пресс-службе банка.
Там также добавили, что розничный кредитный портфель за год вырос в четыре раза до 38 миллиардов рублей. Более 20 миллиардов рублей кредитов выдано физическим лицам, из них 3/4 – это ипотека на покупку 3,8 тысячи объектов недвижимости, еще пять миллиардов рублей – потребительские кредиты. Портфель кредитования юридических лиц составил более 17 миллиардов рублей. На развитие малого бизнеса с начала года Сбер выдал более семи миллиардов рублей, средний и крупный получил шесть миллиардов рублей.
Кроме того, в Крыму установили свыше 5,5 тысячи pos-терминалов для оплаты.
"<…> Мы встретили большой отклик от людей, которые хотят пользоваться услугами Сбера, и чтобы быть еще ближе к нашим клиентам, до конца года мы планируем довести сеть по обслуживанию физических и юридических лиц до 25 офисов, а на следующий год ставим не менее амбициозную задачу – почти вдвое увеличить количество розничных офисов, при этом открываясь в тех населенных пунктах, где ранее офисы Сбера не были представлены. Уверен, что это даст толчок развития банковских услуг в разных уголках Крыма и принесет пользу региону", – отметил управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба.
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