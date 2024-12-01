https://crimea.ria.ru/20241201/putin-utverdil-federalnyy-byudzhet-na-2025-2027-gody-1142278888.html

Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годы - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T07:28

2024-12-01T07:28

2024-12-01T07:28

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона. В 2026 году доходы должны вырасти до 41,841 триллиона рублей, в 2027-м – до 43,154 триллиона; расходы – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно.Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5 процента ВВП, в 2026 году — 0,9 процента ВВП, в 2027-м — 1,1 процента ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. ФНБ на начало 2025 года планируется в объеме 11,055 триллиона рублей, 2026 года – 12,883 триллиона, 2027 года – 14,927 триллиона, то есть вырастет с 5,2 до 6 процентов ВВП.При этом верхний предел внутреннего российского госдолга на начало 2026 года составит 29,386 триллиона рублей, внешнего — 61,1 миллиарда долларов (или 55,5 миллиарда евро); на начало 2027 года – 34,046 триллиона рублей и 59,2 миллиарда долларов (или 53,4 миллиарда евро) соответственно; на начало 2028 года – 39,005 триллиона рублей и 56,5 миллиарда долларов (или 50,9 миллиарда евро). Расходы на обслуживание госдолга в 2025 году составят 3,182 триллиона рублей, в 2026 году – 3,475 триллиона, в 2027 году – 3,594 триллиона.Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период являются выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры. В открытой части расходы бюджета на социальную политику в 2025-2027 годах суммарно составят около 21 триллиона рублей, на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность – 14 триллионов, на национальную экономику – 14 триллионов рублей.Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2025 году составит 1,634 триллиона рублей, в 2026 году – 1,478 триллиона, в 2027 году – 1 ,537 триллиона. На реализацию федеральных целевых программ в открытой части предусмотрено в 2025 году 207,9 миллиарда рублей, в 2026-м – 78,2 миллиарда, в 2027-м – 45 миллиардов; на межбюджетные трансферты региональным бюджетам – 3,44 триллиона, 3,53 триллиона и 3,59 триллиона рублей соответственно.Основные параметры бюджета определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и инфляции не выше 4,5 процента. На 2026 год ВВП планируется в объеме 230,568 триллиона рублей, на 2027 год – 248,313 триллиона; при этом инфляция в эти два года ожидается не выше четырех процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241130/putin-prodlil-osobyy-poryadok-vybora-podryadchika-pri-goszakupkakh-v-krymu-1142275933.html

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владимир путин (политик), россия, бюджет, экономика, новости