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Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма

Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма

РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T18:14

2024-11-30T18:14

2024-11-30T18:14

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Ветеран СВО, лейтенант запаса Артем Василюк воевал на Запорожском направлении с 2022 года. В одном из боев он подбил вражеский танк и получил тяжелое увечье. Во время лечения в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко познакомился с будущей женой Екатериной – волонтером от фонда "Своих не бросаем" и сумел вдохновить историей своего подвига двух режиссеров. Еще через два года стал победителем Всероссийского "Кубка Защитников Отечества". Именно спорт и поддержка семьи помогают ему оставаться активным и жизнерадостным человеком, признается он в интервью РИА Новости Крым. Как сотрудник МЧС стал "барсом"Родился Артем Василюк в Узбекистане. В 1991 году семья переехала в Россию и обосновалась в городе Азов Ростовской области. Закончил Ростовский государственный строительный университет. По специальности "пожарная безопасность". На втором курсе устроился в пожарную охрану. Когда началась спецоперация, сотрудник МЧС не смог остаться в стороне."До 2022 года работал в пожарной охране, когда началась спецоперация, стал оформлять документы на контракт. Тем временем поступило предложение оказаться за "ленточкой" быстрее, в составе добровольческого формирования "Барс" в Новочеркасске. Так, уже в марте у нас началась подготовка, а в апреле - зашли", - рассказывает боец. - Как родные отнеслись к вашему решению поскорее попасть на фронт?- Нормально. Они привыкли. Я ведь в пожарной охране служил. Это тоже риск. Там каждые сутки могут быть последними, работа спасателей нередко приближена к боевым действиям.Добровольцев направили под Харьков.Как подбил вражеский танк3 мая 2022 года комбат и командир роты предупредили бойцов, что надвигаются очень большие силы, предстоит жесткий бой."Мы оказались в окружении. Отстреливались, как могли", - вспоминает боец."Увидел вражеский танк, он стрелял по позициям. Я решил его подбить. Сделал подкоп из землянки и пополз, пули свистели над головой. До позиции дошел, вступил в контактный бой, а после - нашел противопехотный гранатомет "Шмель". Выстрелил в танк и попал в башню", - рассказывает Василюк.Но тут позиции, с которых был произведен выстрел, азовцы стали закидывать противопехотными минами, Артем был ранен. Несмотря на тяжелое ранение, он дополз до посадки и доложил в штаб обстановку.История, достойная театраЛетом 2023 года арт-кластер "Таврида" запустил образовательную программу в рамках творческой лаборатории "Актуальная драматургия о специальной военной операции". Для реализации замысла в Крым пригласили больше десяти театров их разных городов России."К нам в госпиталь пришли волонтеры и рассказали об этом проекте. Нас, восемь ветеранов СВО – и у каждого своя история, пригласили на "Тавриду-арт", куда со всей России приехали драматурги, писатели, режиссеры, - рассказывает собеседник.История добровольца Артема Василюка вдохновила режиссеров сразу двух театров. Режиссер Томского драмтеатра Артем Киселев рассказал его историю в постановке "Братское сердце", премьера которой состоится уже 8 декабря, а Московский театр Олега Табакова поставил документальную драму "Позывной "Тишина", премьера которой запланирована на февраль 2025 года.Спорт дает силыНа премьеру спектакля в Томск Василюк не поедет, потому что как раз в это время у него сборы - недавно его пригласили в параолимпийскую сборную России по настольному теннису."Настольным теннисом с 12 лет занимаюсь. Есть и разряд. Но раньше из-за службы не мог регулярно тренироваться, ездить на соревнования и в полном объеме выполнить нормативы на мастера спорта", - рассказывает Артем.После травмы, когда они с женой переехали в Крым, именно занятия настольным теннисом помогли ему восстановиться морально и физически."Надо двигаться дальше. Вернулся в спорт, стал ходить в походы, - делится боец. - Это только поначалу тяжело, а потом легче".Самой большой наградой для себя он считает не кубки и медали, а когда после игры к нему подходят бойцы, тоже с ампутацией, и говорят ему: "спасибо, братишка".Сейчас герой спецоперации ищет работу, хотел бы служить на благо государства и применять опыт, полученный в пожарной охране.Артем Василюк стал победителем "Кубка Защитников Отечества" в дисциплине настольный теннис, тогда он признался РИА Новости Крым, что победу посвящает полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным"СВОи люди": командир штурмовиков рассказывает о самом страшном на фронтеКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

крым, ветераны сво, участники сво, герои сво, общество, спорт