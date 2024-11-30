https://crimea.ria.ru/20241130/peterburgu-snova-grozit-silnoe-navodnenie---zaschitnuyu-dambu-zakryvayut-1142278137.html

Петербургу снова грозит сильное наводнение - защитную дамбу закрывают

Петербургу снова грозит сильное наводнение - защитную дамбу закрывают - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Петербургу снова грозит сильное наводнение - защитную дамбу закрывают

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T23:52

2024-11-30T23:52

2024-11-30T23:53

санкт-петербург

наводнение

безопасность

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1e/1142278005_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c3f8dec4a5647889f6c5fa80bfb5b99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС.По данным дирекции, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21.00 до 24.00 мск. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Прогнозируемая высота волн составит 1,8-2,3 метра.Закрытие всех затворов КЗС началось в 20.30 мск.Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241031/chislo-pogibshikh-iz-za-navodneniy-v-ispanii-vozroslo-do-140-chelovek-1141515300.html

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, наводнение, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости