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Петербургу снова грозит сильное наводнение - защитную дамбу закрывают - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Петербургу снова грозит сильное наводнение - защитную дамбу закрывают
Петербургу снова грозит сильное наводнение - защитную дамбу закрывают - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Петербургу снова грозит сильное наводнение - защитную дамбу закрывают
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T23:52
2024-11-30T23:53
санкт-петербург
наводнение
безопасность
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС.По данным дирекции, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21.00 до 24.00 мск. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Прогнозируемая высота волн составит 1,8-2,3 метра.Закрытие всех затворов КЗС началось в 20.30 мск.Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкт-петербург, наводнение, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Петербургу снова грозит сильное наводнение - защитную дамбу закрывают

Петербургу снова грозит сильное наводнение

23:52 30.11.2024 (обновлено: 23:53 30.11.2024)
 
© Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга.
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга.
© Вадим Жернов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают в субботу из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС.
По данным дирекции, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21.00 до 24.00 мск. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Прогнозируемая высота волн составит 1,8-2,3 метра.

"В целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений", - говорится в сообщении.

Закрытие всех затворов КЗС началось в 20.30 мск.
Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
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