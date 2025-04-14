https://crimea.ria.ru/20250414/v-simferopole-ne-khvataet-zhilya--chto-mozhet-ispravit-situatsiyu-1145500004.html

В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию

В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию - РИА Новости Крым, 14.04.2025

В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию

Основной массив жилья в Крыму строится в Симферополе, тем не менее столица республики и сегодня заметно отстает от других городов полуострова по обеспеченности... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T07:27

2025-04-14T07:27

2025-04-14T07:27

крым

радио "спутник в крыму"

дарья плотникова

мнения

жилье в крыму

симферополь

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Основной массив жилья в Крыму строится в Симферополе, тем не менее столица республики и сегодня заметно отстает от других городов полуострова по обеспеченности жилыми метрами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков Дарья Плотникова, подчеркнув, что ситуацию способно изменить расширение условий семейной ипотеки в городе.Ипотека на вторичную недвижимость работает только в тех городах, где строится не более двух домов, напомнила Плотникова, и Симферополь в этот спектр не попадает.При этом по показателю обеспеченности жильем Симферополь серьезно отстает от других городов Крыма, подчеркнула специалист.Добиться этого возможно с помощью расширения программ льготного ипотечного кредитования, в частности, семейной ипотеки в Симферополе, которой на сегодняшний день в крымской столице могут воспользоваться только семьи с ребенком до 7 лет, сказала она."А в Севастополе, например, и в малых городах Крыма можно воспользоваться семейной ипотекой с одним ребенком до 7 лет и с двумя детьми до 18 лет. И сейчас мы с коллегами из банковской сферы готовим предложение, чтобы расширить эту программу в том числе и на Симферополь… И надеемся, что летом будут еще какие-то дополнительные программы", – поделилась Плотникова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2%Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоитКаждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье

https://crimea.ria.ru/20250413/spros-na-kurortnuyu-nedvizhimost-kryma-rastet-v-geometricheskoy-progressii-1145499450.html

крым

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дарья плотникова, мнения, жилье в крыму, симферополь, строительство