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В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию
В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию - РИА Новости Крым, 14.04.2025
В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию
Основной массив жилья в Крыму строится в Симферополе, тем не менее столица республики и сегодня заметно отстает от других городов полуострова по обеспеченности... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T07:27
2025-04-14T07:27
крым
радио "спутник в крыму"
дарья плотникова
мнения
жилье в крыму
симферополь
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Основной массив жилья в Крыму строится в Симферополе, тем не менее столица республики и сегодня заметно отстает от других городов полуострова по обеспеченности жилыми метрами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков Дарья Плотникова, подчеркнув, что ситуацию способно изменить расширение условий семейной ипотеки в городе.Ипотека на вторичную недвижимость работает только в тех городах, где строится не более двух домов, напомнила Плотникова, и Симферополь в этот спектр не попадает.При этом по показателю обеспеченности жильем Симферополь серьезно отстает от других городов Крыма, подчеркнула специалист.Добиться этого возможно с помощью расширения программ льготного ипотечного кредитования, в частности, семейной ипотеки в Симферополе, которой на сегодняшний день в крымской столице могут воспользоваться только семьи с ребенком до 7 лет, сказала она."А в Севастополе, например, и в малых городах Крыма можно воспользоваться семейной ипотекой с одним ребенком до 7 лет и с двумя детьми до 18 лет. И сейчас мы с коллегами из банковской сферы готовим предложение, чтобы расширить эту программу в том числе и на Симферополь… И надеемся, что летом будут еще какие-то дополнительные программы", – поделилась Плотникова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2%Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоитКаждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье
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крым, дарья плотникова, мнения, жилье в крыму, симферополь, строительство
В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию

Вопрос нехватки жилья в Симферополе может решить расширение условий семейной ипотеки

07:27 14.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Основной массив жилья в Крыму строится в Симферополе, тем не менее столица республики и сегодня заметно отстает от других городов полуострова по обеспеченности жилыми метрами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков Дарья Плотникова, подчеркнув, что ситуацию способно изменить расширение условий семейной ипотеки в городе.
Ипотека на вторичную недвижимость работает только в тех городах, где строится не более двух домов, напомнила Плотникова, и Симферополь в этот спектр не попадает.
При этом по показателю обеспеченности жильем Симферополь серьезно отстает от других городов Крыма, подчеркнула специалист.

"Если по Крыму в среднем этот показатель чуть более 21 метра квадратных на человека, то в Симферополе этот показатель едва переваливает за 18. То есть нам нужно строить еще много и качественно, и делать покупку доступной. А для этого нужно поддержать покупательскую способность клиентов", – подчеркнула эксперт.

Добиться этого возможно с помощью расширения программ льготного ипотечного кредитования, в частности, семейной ипотеки в Симферополе, которой на сегодняшний день в крымской столице могут воспользоваться только семьи с ребенком до 7 лет, сказала она.
"А в Севастополе, например, и в малых городах Крыма можно воспользоваться семейной ипотекой с одним ребенком до 7 лет и с двумя детьми до 18 лет. И сейчас мы с коллегами из банковской сферы готовим предложение, чтобы расширить эту программу в том числе и на Симферополь… И надеемся, что летом будут еще какие-то дополнительные программы", – поделилась Плотникова.
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