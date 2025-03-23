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Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье
Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье
Оформить рыночную ипотеку на покупку жилья в ближайший год планируют 20% жителей Южного федерального округа. Такие данные публикует сервис Авито Недвижимость. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T08:12
2025-03-23T08:12
ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Оформить рыночную ипотеку на покупку жилья в ближайший год планируют 20% жителей Южного федерального округа. Такие данные публикует сервис Авито Недвижимость.Специалисты ресурса опросили 2700 россиян, в планах которых покупка жилья в течение этого года.Чаще всего при выборе ипотеки жители Южного федерального округа ориентируются на величину процентной ставки и размер ежемесячного платежа (по 55%), говорится в сообщении.Сумму кредита в качестве наиболее важного параметра отмечают 20% опрошенных, а срок ипотеки — 19%.Основной причиной покупки нового жилья респонденты называли желание улучшить качество жизни (27%) или купить недвижимость для детей, родителей и других родственников (17%). По 13% набрали варианты ответов, связанные с переездом со съемной квартиры или от родителей, а также расширением семьи. 10% опрошенных назвали покупку жилья способом сохранить деньги и связали это с переездом в другой город. Еще 7% намерены получить прибыль от сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи жилплощади.Жители Южного федерального округа при выборе недвижимости чаще всего руководствуются ценой, на втором и третьем местах соответственно – инфраструктура района и надежность продавца.В Крыму за 10 лет было введено в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров жилья, но его по-прежнему не хватает, отметила коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова. Потому в 2025 году застройщики продолжат вводить новые объекты. Несмотря на рост ключевой ставки и прочие трудности, новые жилые кварталы в республике будут появляться, и их будет немало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья – СФРКакое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоитВ Севастополе растет выбор жилья в новостройках – цены на квартиры
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РИА Новости Крым
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96
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60
ипотека
Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье

Каждый пятый житель ЮФО в этом году планирует взять ипотеку по рыночной ставке

08:12 23.03.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПродажа дома
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Оформить рыночную ипотеку на покупку жилья в ближайший год планируют 20% жителей Южного федерального округа. Такие данные публикует сервис Авито Недвижимость.
Специалисты ресурса опросили 2700 россиян, в планах которых покупка жилья в течение этого года.
"Каждый пятый (20%) респондент планирует воспользоваться жилищным кредитом по рыночной ставке, 15% — рассрочкой от застройщика, 13% — потребительским кредитом. Занять деньги у родных, друзей или знакомых намерены 11% опрошенных, продать машину или другое движимое имущество — 10%, воспользоваться жилищным сертификатом — 8%", - следует из данных опроса.
Чаще всего при выборе ипотеки жители Южного федерального округа ориентируются на величину процентной ставки и размер ежемесячного платежа (по 55%), говорится в сообщении.
Сумму кредита в качестве наиболее важного параметра отмечают 20% опрошенных, а срок ипотеки — 19%.
Основной причиной покупки нового жилья респонденты называли желание улучшить качество жизни (27%) или купить недвижимость для детей, родителей и других родственников (17%). По 13% набрали варианты ответов, связанные с переездом со съемной квартиры или от родителей, а также расширением семьи.
10% опрошенных назвали покупку жилья способом сохранить деньги и связали это с переездом в другой город. Еще 7% намерены получить прибыль от сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи жилплощади.
Жители Южного федерального округа при выборе недвижимости чаще всего руководствуются ценой, на втором и третьем местах соответственно – инфраструктура района и надежность продавца.
В Крыму за 10 лет было введено в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров жилья, но его по-прежнему не хватает, отметила коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова. Потому в 2025 году застройщики продолжат вводить новые объекты. Несмотря на рост ключевой ставки и прочие трудности, новые жилые кварталы в республике будут появляться, и их будет немало.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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