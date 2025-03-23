https://crimea.ria.ru/20250323/kazhdyy-pyatyy-zhitel-yuga-rossii-planiruet-vzyat-ipoteku-na-zhile-1145110225.html

Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье

Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье

Оформить рыночную ипотеку на покупку жилья в ближайший год планируют 20% жителей Южного федерального округа. Такие данные публикует сервис Авито Недвижимость. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T08:12

2025-03-23T08:12

2025-03-23T08:12

ипотека

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Оформить рыночную ипотеку на покупку жилья в ближайший год планируют 20% жителей Южного федерального округа. Такие данные публикует сервис Авито Недвижимость.Специалисты ресурса опросили 2700 россиян, в планах которых покупка жилья в течение этого года.Чаще всего при выборе ипотеки жители Южного федерального округа ориентируются на величину процентной ставки и размер ежемесячного платежа (по 55%), говорится в сообщении.Сумму кредита в качестве наиболее важного параметра отмечают 20% опрошенных, а срок ипотеки — 19%.Основной причиной покупки нового жилья респонденты называли желание улучшить качество жизни (27%) или купить недвижимость для детей, родителей и других родственников (17%). По 13% набрали варианты ответов, связанные с переездом со съемной квартиры или от родителей, а также расширением семьи. 10% опрошенных назвали покупку жилья способом сохранить деньги и связали это с переездом в другой город. Еще 7% намерены получить прибыль от сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи жилплощади.Жители Южного федерального округа при выборе недвижимости чаще всего руководствуются ценой, на втором и третьем местах соответственно – инфраструктура района и надежность продавца.В Крыму за 10 лет было введено в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров жилья, но его по-прежнему не хватает, отметила коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова. Потому в 2025 году застройщики продолжат вводить новые объекты. Несмотря на рост ключевой ставки и прочие трудности, новые жилые кварталы в республике будут появляться, и их будет немало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья – СФРКакое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоитВ Севастополе растет выбор жилья в новостройках – цены на квартиры

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека