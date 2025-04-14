https://crimea.ria.ru/20250414/vez-v-rossiyu-bomby-dlya-teraktov-fsb-zaderzhala-ukrainskogo-agenta-1145651051.html

Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента

Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента

Силовики задержали гражданина Молдавии, бывшего боевика ВСУ, который через латвийскую границу пытался провезти в Россию бомбы для совершения терактов. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T08:53

2025-04-14T08:53

2025-04-14T10:28

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

молдавия

теракт

россия

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безопасность

украина

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Силовики задержали гражданина Молдавии, бывшего боевика ВСУ, который через латвийскую границу пытался провезти в Россию бомбы для совершения терактов. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова <...> 2001 г.р., прибывшего по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении ведомства.Установлено, что задержанный в 2022-2023 годах входил в состав Центра спецмероприятий ССО и Интернационального легиона ВСУ и участвовал в боях против армии России под Артемовском в ДНР.Как рассказали в ФСБ, два года назад молодого человека завербовали сотрудники ГУР МОУ, присвоив ему псевдоним "Макс". Молдаванин был переправлен к себе на родину с целью подготовки терактов на территории РФ.Перед тем, как оправить "Макса" в Россию, его украинский куратор передал ему деньги, на которые он купил себе в Кишиневе Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами. В автомобиле украинские спецслужбы оборудовали тайник, куда спрятали три партии взрывчатки.В отношении украинского агента возбуждено уголовное дело.Как сообщалось ранее, в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к терактуПередавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУСотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), молдавия, теракт, россия, новости, безопасность, украина, главное управление разведки украины (гур)