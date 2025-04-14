https://crimea.ria.ru/20250414/vez-v-rossiyu-bomby-dlya-teraktov-fsb-zaderzhala-ukrainskogo-agenta-1145651051.html
Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента
Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента
Силовики задержали гражданина Молдавии, бывшего боевика ВСУ, который через латвийскую границу пытался провезти в Россию бомбы для совершения терактов. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T08:53
2025-04-14T08:53
2025-04-14T10:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
молдавия
теракт
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новости
безопасность
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главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Силовики задержали гражданина Молдавии, бывшего боевика ВСУ, который через латвийскую границу пытался провезти в Россию бомбы для совершения терактов. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова <...> 2001 г.р., прибывшего по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении ведомства.Установлено, что задержанный в 2022-2023 годах входил в состав Центра спецмероприятий ССО и Интернационального легиона ВСУ и участвовал в боях против армии России под Артемовском в ДНР.Как рассказали в ФСБ, два года назад молодого человека завербовали сотрудники ГУР МОУ, присвоив ему псевдоним "Макс". Молдаванин был переправлен к себе на родину с целью подготовки терактов на территории РФ.Перед тем, как оправить "Макса" в Россию, его украинский куратор передал ему деньги, на которые он купил себе в Кишиневе Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами. В автомобиле украинские спецслужбы оборудовали тайник, куда спрятали три партии взрывчатки.В отношении украинского агента возбуждено уголовное дело.Как сообщалось ранее, в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к терактуПередавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУСотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), молдавия, теракт, россия, новости, безопасность, украина, главное управление разведки украины (гур)
Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента
При перевозке в Россию бомб для терактов задержан гражданин Молдавии – ФСБ
08:53 14.04.2025 (обновлено: 10:28 14.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Силовики задержали гражданина Молдавии, бывшего боевика ВСУ, который через латвийскую границу пытался провезти в Россию бомбы для совершения терактов. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова <...> 2001 г.р., прибывшего по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что задержанный в 2022-2023 годах входил в состав Центра спецмероприятий ССО и Интернационального легиона ВСУ и участвовал в боях против армии России под Артемовском в ДНР.
Как рассказали в ФСБ, два года назад молодого человека завербовали сотрудники ГУР МОУ, присвоив ему псевдоним "Макс". Молдаванин был переправлен к себе на родину с целью подготовки терактов на территории РФ.
Перед тем, как оправить "Макса" в Россию, его украинский куратор передал ему деньги, на которые он купил себе в Кишиневе Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами. В автомобиле украинские спецслужбы оборудовали тайник, куда спрятали три партии взрывчатки.
"По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршруту Молдова-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности. По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в Российской Федерации", — сообщили в ФСБ.
В отношении украинского агента возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию
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