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Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы
Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы
Расчет героев спецоперации будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T08:10
2025-04-14T08:10
80 лет победы
москва
герои сво
парад
9 мая
день победы
новости
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Расчет героев спецоперации будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В план основных мероприятий празднования входит более 170 событий и этот список дополняется. В реализации мероприятий участвуют все российские регионы и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения. Прибыть в Москву по случаю празднования 9 Мая намереваются ряд мировых лидеров.Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Россию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Москве. Президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в параде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая.Также российский лидер Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 Мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятникаВ Севастополе 9 тысяч ветеранов получили выплатыВ Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая
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РИА Новости Крым
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80 лет победы, москва, герои сво, парад, 9 мая, день победы, новости, дмитрий песков
Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы

Расчет героев СВО примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы

08:10 14.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция парада к Дню Победы в Великой Отечественной войне
Генеральная репетиция парада к Дню Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Расчет героев спецоперации будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В план основных мероприятий празднования входит более 170 событий и этот список дополняется. В реализации мероприятий участвуют все российские регионы и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения. Прибыть в Москву по случаю празднования 9 Мая намереваются ряд мировых лидеров.
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Россию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Москве. Президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в параде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая.
Также российский лидер Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 Мая.
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80 лет ПобедыМоскваГерои СВОПарад9 маяДень ПобедыНовостиДмитрий Песков
 
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