https://crimea.ria.ru/20250414/geroi-svo-proydut-po-krasnoy-ploschadi-v-den-pobedy-1145650454.html

Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы

Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы

Расчет героев спецоперации будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T08:10

2025-04-14T08:10

2025-04-14T08:10

80 лет победы

москва

герои сво

парад

9 мая

день победы

новости

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Расчет героев спецоперации будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В план основных мероприятий празднования входит более 170 событий и этот список дополняется. В реализации мероприятий участвуют все российские регионы и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения. Прибыть в Москву по случаю празднования 9 Мая намереваются ряд мировых лидеров.Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Россию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Москве. Президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в параде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 9 мая.Также российский лидер Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 Мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятникаВ Севастополе 9 тысяч ветеранов получили выплатыВ Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, москва, герои сво, парад, 9 мая, день победы, новости, дмитрий песков