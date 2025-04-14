https://crimea.ria.ru/20250414/krymu-nuzhna-edinaya-ekostruktura-po-utilizatsii-opasnykh-bytovykh-otkhodov-1145396573.html
Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов
Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов
Выкинуть нельзя, хранить не вариант. Именно так на сегодняшний день в Крыму стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T08:24
2025-04-14T08:24
2025-04-14T10:34
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей гаук
опасные бытовые отходы
утилизация опасных бытовых отходов
крым
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Выкинуть нельзя, хранить не вариант. Именно так на сегодняшний день в Крыму стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих опасных бытовых отходов. Свое мнение по этому вопросу в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.Если взять, к примеру, батарейки, то по действующему законодательству пункты сбора должны организовывать управляющие компании. Но они этого не делают. Это сложный процесс, пояснил общественник.В Крыму нужна экоструктура, которая будет закрывать все вопросы по утилизации батареек и подобных опасных отходов, добавил эксперт.Что касается утилизации шин, здесь тоже нет какой-либо конкретики. Пока их принимают некоторые шиномонтажные станции, но они не обязаны этого делать, уточнил Гаук."Они как юридические лица имеют договор не только с "Крымэкоресурсами", но и с компаниями, принимающими опасные отходы, образованные в ходе их деятельности. Шины как раз входят в такой перечень. Но эта услуга не бесплатна", – отметил специалист.Отдельных пунктов сбора шин, как и батареек, в Крыму нет, добавил Гаук, и подчеркнул, что разработкой всех проектов на полуострове только предстоит заняться.С крупногабаритным мусором проще. Утилизацией занимается предприятие "Крымэкоресурсы". Андрей Гаук напомнил, что тариф предприятия, который оплачивают граждане, также включает и утилизацию твердых бытовых отходов. В перечень входят строительный мусор, мебель и тому подобное, но не всегда обозначены места, куда граждане могут вывезти входящие в список предметы.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев выразил мнение, что в Крыму назревает проблема в связи переизбытком на мусорных полигонах отходов, переработка которых на месте составляет лишь 1% от общего объема. Полуостров генерирует большое количество отходов: по статистике, это примерно 3,7 млн тонн в год. Полигоны переполняются, при этом сами они загрязняют окружающую среду и не случайно имеют зону отчуждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопаркаВ Крыму назвали главную "мусорную" проблемуОбман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн
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мнения, андрей гаук, опасные бытовые отходы, утилизация опасных бытовых отходов, крым, экология
Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов
Крыму нужна единая экоструктура по сбору и утилизации опасных бытовых отходов – мнение
08:24 14.04.2025 (обновлено: 10:34 14.04.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым.
Выкинуть нельзя, хранить не вариант. Именно так на сегодняшний день в Крыму стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих опасных бытовых отходов. Свое мнение по этому вопросу в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.
Если взять, к примеру, батарейки, то по действующему законодательству пункты сбора должны организовывать управляющие компании. Но они этого не делают. Это сложный процесс, пояснил общественник.
"Поэтому наша главная задача сейчас создать такой поток, чтобы он шел не на полигон (твердых бытовых отходов – ред.), а направлялся в специализированную компанию", – сказал Гаук.
В Крыму нужна экоструктура, которая будет закрывать все вопросы по утилизации батареек и подобных опасных отходов, добавил эксперт.
Что касается утилизации шин, здесь тоже нет какой-либо конкретики. Пока их принимают некоторые шиномонтажные станции, но они не обязаны этого делать, уточнил Гаук.
"Они как юридические лица имеют договор не только с "Крымэкоресурсами", но и с компаниями, принимающими опасные отходы, образованные в ходе их деятельности. Шины как раз входят в такой перечень. Но эта услуга не бесплатна", – отметил специалист.
Отдельных пунктов сбора шин, как и батареек, в Крыму нет, добавил Гаук, и подчеркнул, что разработкой всех проектов на полуострове только предстоит заняться.
С крупногабаритным мусором проще. Утилизацией занимается предприятие "Крымэкоресурсы". Андрей Гаук напомнил, что тариф предприятия, который оплачивают граждане, также включает и утилизацию твердых бытовых отходов. В перечень входят строительный мусор, мебель и тому подобное, но не всегда обозначены места, куда граждане могут вывезти входящие в список предметы.
"Я, условно, должен привезти свой старый диван и увидеть табличку – крупногабаритный мусор. А на сайте администрации города должен быть реестр площадок, где я могу утилизировать этот диван. Это должно быть в доступности", – подытожил общественник.
Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев выразил мнение, что в Крыму назревает проблема
в связи переизбытком на мусорных полигонах отходов, переработка которых на месте составляет лишь 1% от общего объема. Полуостров генерирует большое количество отходов: по статистике, это примерно 3,7 млн тонн в год. Полигоны переполняются, при этом сами они загрязняют окружающую среду и не случайно имеют зону отчуждения.
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