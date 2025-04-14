https://crimea.ria.ru/20250414/krymu-nuzhna-edinaya-ekostruktura-po-utilizatsii-opasnykh-bytovykh-otkhodov-1145396573.html

Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов

Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Крыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов

Выкинуть нельзя, хранить не вариант. Именно так на сегодняшний день в Крыму стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T08:24

2025-04-14T08:24

2025-04-14T10:34

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей гаук

опасные бытовые отходы

утилизация опасных бытовых отходов

крым

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Выкинуть нельзя, хранить не вариант. Именно так на сегодняшний день в Крыму стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих опасных бытовых отходов. Свое мнение по этому вопросу в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.Если взять, к примеру, батарейки, то по действующему законодательству пункты сбора должны организовывать управляющие компании. Но они этого не делают. Это сложный процесс, пояснил общественник.В Крыму нужна экоструктура, которая будет закрывать все вопросы по утилизации батареек и подобных опасных отходов, добавил эксперт.Что касается утилизации шин, здесь тоже нет какой-либо конкретики. Пока их принимают некоторые шиномонтажные станции, но они не обязаны этого делать, уточнил Гаук."Они как юридические лица имеют договор не только с "Крымэкоресурсами", но и с компаниями, принимающими опасные отходы, образованные в ходе их деятельности. Шины как раз входят в такой перечень. Но эта услуга не бесплатна", – отметил специалист.Отдельных пунктов сбора шин, как и батареек, в Крыму нет, добавил Гаук, и подчеркнул, что разработкой всех проектов на полуострове только предстоит заняться.С крупногабаритным мусором проще. Утилизацией занимается предприятие "Крымэкоресурсы". Андрей Гаук напомнил, что тариф предприятия, который оплачивают граждане, также включает и утилизацию твердых бытовых отходов. В перечень входят строительный мусор, мебель и тому подобное, но не всегда обозначены места, куда граждане могут вывезти входящие в список предметы.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев выразил мнение, что в Крыму назревает проблема в связи переизбытком на мусорных полигонах отходов, переработка которых на месте составляет лишь 1% от общего объема. Полуостров генерирует большое количество отходов: по статистике, это примерно 3,7 млн тонн в год. Полигоны переполняются, при этом сами они загрязняют окружающую среду и не случайно имеют зону отчуждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопаркаВ Крыму назвали главную "мусорную" проблемуОбман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн

https://crimea.ria.ru/20250403/poleznye-mikroby-protiv-vrednykh-kak-rabotayut-ochistnye-sooruzheniya-v-krymu-1145395735.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей гаук, опасные бытовые отходы, утилизация опасных бытовых отходов, крым, экология