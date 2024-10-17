https://crimea.ria.ru/20241017/obman-na-musornom-poligone---v-krymu-vyyavili-moshennichestvo-na-47-mln-1141142910.html

Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн

Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн

Мошенничество с бюджетными средствами на 45,7 млн рублей при выполнении работ на мусорном полигоне в Старом Крыму выявили сотрудники полиции и ФСБ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T09:36

2024-10-17T09:36

2024-10-17T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Мошенничество с бюджетными средствами на 45,7 млн рублей при выполнении работ на мусорном полигоне в Старом Крыму выявили сотрудники полиции и ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным правоохранителей, между администрацией Старого Крыма и директором организации заключен муниципальный контракт на выполнение работ на полигоне ТКО по госпрограмме реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Однако подрядчик использовал материалы более низкого качества и стоимости, что повлияло на эксплуатационные характеристики объекта.Во время обысков в здании администрации Кировского района, а также в субподрядной организации полицейские изъяли документацию, имеющую доказательное значение. Должностному лицу может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет по делу о мошенничестве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублейНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииЭкс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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