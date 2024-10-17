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Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн
Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн
Мошенничество с бюджетными средствами на 45,7 млн рублей при выполнении работ на мусорном полигоне в Старом Крыму выявили сотрудники полиции и ФСБ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T09:36
2024-10-17T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Мошенничество с бюджетными средствами на 45,7 млн рублей при выполнении работ на мусорном полигоне в Старом Крыму выявили сотрудники полиции и ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным правоохранителей, между администрацией Старого Крыма и директором организации заключен муниципальный контракт на выполнение работ на полигоне ТКО по госпрограмме реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Однако подрядчик использовал материалы более низкого качества и стоимости, что повлияло на эксплуатационные характеристики объекта.Во время обысков в здании администрации Кировского района, а также в субподрядной организации полицейские изъяли документацию, имеющую доказательное значение. Должностному лицу может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет по делу о мошенничестве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублейНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииЭкс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов
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мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, старый крым
Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн

В Старом Крыму выявлено мошенничество на госконтракте на 47,5 млн - МВД

09:36 17.10.2024 (обновлено: 11:14 17.10.2024)
 
© МВД по Республике КрымВ Старом Крыму выявлено мошенничество на госконтракте на 47,5 млн
В Старом Крыму выявлено мошенничество на госконтракте на 47,5 млн
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Мошенничество с бюджетными средствами на 45,7 млн рублей при выполнении работ на мусорном полигоне в Старом Крыму выявили сотрудники полиции и ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
По данным правоохранителей, между администрацией Старого Крыма и директором организации заключен муниципальный контракт на выполнение работ на полигоне ТКО по госпрограмме реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Однако подрядчик использовал материалы более низкого качества и стоимости, что повлияло на эксплуатационные характеристики объекта.

"Экспертиза показала, что разница между стоимостью указанных в актах выполненных работ и фактически выполненными работами составила более 47,5 рублей. Такова сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым", - говорится в сообщении.

Во время обысков в здании администрации Кировского района, а также в субподрядной организации полицейские изъяли документацию, имеющую доказательное значение. Должностному лицу может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет по делу о мошенничестве.
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