https://crimea.ria.ru/20240704/eks-sotrudnitsu-vuza-v-sevastopole-budut-sudit-za-vzyatki-ot-studentov-1138592850.html

Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов

Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов

Экс-заведующая кафедры Морского института им. Корнилова (филиал Государственного морского университета им. Ушакова) предстанет перед судом по обвинению в... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T12:18

2024-07-04T12:18

2024-07-04T12:18

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нахимовский районный суд севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Экс-заведующая кафедры Морского института им. Корнилова (филиал Государственного морского университета им. Ушакова) предстанет перед судом по обвинению в служебных подлогах и получении взяток от студентов. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, бывшая сотрудница вуза получила взятки от 14 студентов на общую сумму 440 тысяч рублей. Деньги передавались педагогу лично и через старосту группы.Коррупционную деятельность преподавателя пресекли сотрудники севастопольской полиции и УФСБ по Крыму и Севастополю.Расследование уголовного дела завершено. Также дана оценка действиям взяткодателей и иных преподавателей. Уголовные дела в отношении них также направлены в суд.Как уточнили в прокуратуре города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Получил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 летВ Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрацииВ Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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