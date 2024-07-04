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Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов
Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов
Экс-заведующая кафедры Морского института им. Корнилова (филиал Государственного морского университета им. Ушакова) предстанет перед судом по обвинению в... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T12:18
2024-07-04T12:18
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высшее образование
образование в крыму и севастополе
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нахимовский районный суд севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Экс-заведующая кафедры Морского института им. Корнилова (филиал Государственного морского университета им. Ушакова) предстанет перед судом по обвинению в служебных подлогах и получении взяток от студентов. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, бывшая сотрудница вуза получила взятки от 14 студентов на общую сумму 440 тысяч рублей. Деньги передавались педагогу лично и через старосту группы.Коррупционную деятельность преподавателя пресекли сотрудники севастопольской полиции и УФСБ по Крыму и Севастополю.Расследование уголовного дела завершено. Также дана оценка действиям взяткодателей и иных преподавателей. Уголовные дела в отношении них также направлены в суд.Как уточнили в прокуратуре города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Получил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 летВ Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрацииВ Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев
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news.crimea@rian.ru
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Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентов

В Севастополе экс-завкафедрой вуза будут судить за взятки от студентов на 440 тысяч рублей

12:18 04.07.2024
 
© © Fotolia/ antiksuВзятка
Взятка
© © Fotolia/ antiksu
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Экс-заведующая кафедры Морского института им. Корнилова (филиал Государственного морского университета им. Ушакова) предстанет перед судом по обвинению в служебных подлогах и получении взяток от студентов. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"В период зимней сессии 2022-2023 годов действующая на тот момент сотрудница вуза за благодарности ставила положительные оценки по английскому языку без фактического принятия экзаменов. Также выявлены факты подготовки ею дипломных работ для курсантов за взятки с последующим содействием их успешной защиты", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, бывшая сотрудница вуза получила взятки от 14 студентов на общую сумму 440 тысяч рублей. Деньги передавались педагогу лично и через старосту группы.
Коррупционную деятельность преподавателя пресекли сотрудники севастопольской полиции и УФСБ по Крыму и Севастополю.
Расследование уголовного дела завершено. Также дана оценка действиям взяткодателей и иных преподавателей. Уголовные дела в отношении них также направлены в суд.
Как уточнили в прокуратуре города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.
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КрымСевастопольКрымский СледкомВзяткаВысшее образованиеОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаНахимовский районный суд СевастополяПрокуратура города Севастополя
 
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