Получил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Бывший чиновник Севастополя осужден за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают прокуратура города и крымский Следком.По информации следствия, мужчина, занимая руководящую должность, потребовал взятку от представителя двух управляющих компаний, угрожая умышленно выявлять в их деятельности множество нарушений. В итоге получил согласие на свои условия.Далее он оказывал этим управляющим компаниям покровительство, в том числе при проведении проверок по жалобам и обращениям граждан. Также способствовал отказу в переводе многоквартирного дома на обслуживание иной организации."Таким образом, мужчине поступали незаконные вознаграждения в размере не менее 55 тысяч рублей ежемесячно. В общей сложности в период с ноября 2018 года по март 2021 года он получил взятку в виде денег и предметов мебели на сумму почти 1,7 млн рублей", – уточняют в прокуратуре.Преступную деятельность злоумышленника пресекли ГУЭБиПК МВД России и УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.Севастопольский городской суд признал экс-чиновника виновным в получение взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Кроме того, он обязан уплатить штраф в размере более 3,3 млн рублей. Также его лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и органах в течение 10 лет и лишен классного чина. Приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в ЯлтеВ Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрацииСобрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Бывший чиновник Севастополя осужден за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают прокуратура города и крымский Следком.
"Бывший руководитель Госжилнадзора Севастополя приговорен к 8 годам лишения свободы на взятку в размере почти 1,7 млн рублей", – говорится в сообщении.
По информации следствия, мужчина, занимая руководящую должность, потребовал взятку от представителя двух управляющих компаний, угрожая умышленно выявлять в их деятельности множество нарушений. В итоге получил согласие на свои условия.
Далее он оказывал этим управляющим компаниям покровительство, в том числе при проведении проверок по жалобам и обращениям граждан. Также способствовал отказу в переводе многоквартирного дома на обслуживание иной организации.
"Таким образом, мужчине поступали незаконные вознаграждения в размере не менее 55 тысяч рублей ежемесячно. В общей сложности в период с ноября 2018 года по март 2021 года он получил взятку в виде денег и предметов мебели на сумму почти 1,7 млн рублей", – уточняют в прокуратуре.
Преступную деятельность злоумышленника пресекли ГУЭБиПК МВД России и УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
"В ходе следствия наложен арест на денежные средства в размере более 500 тысяч рублей и автомобиль обвиняемого", – отмечается в сообщении.
Севастопольский городской суд признал экс-чиновника виновным в получение взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, он обязан уплатить штраф в размере более 3,3 млн рублей. Также его лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и органах в течение 10 лет и лишен классного чина. Приговор вступил в законную силу.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601