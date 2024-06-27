https://crimea.ria.ru/20240627/poluchil-vzyatku-v-17-mln-eks-chinovnik-sevastopolya-osuzhden-na-8-let-1138402435.html

Получил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 лет

Получил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 лет - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Получил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 лет

Бывший чиновник Севастополя осужден за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают прокуратура города и крымский Следком. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T15:20

2024-06-27T15:20

2024-06-27T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Бывший чиновник Севастополя осужден за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают прокуратура города и крымский Следком.По информации следствия, мужчина, занимая руководящую должность, потребовал взятку от представителя двух управляющих компаний, угрожая умышленно выявлять в их деятельности множество нарушений. В итоге получил согласие на свои условия.Далее он оказывал этим управляющим компаниям покровительство, в том числе при проведении проверок по жалобам и обращениям граждан. Также способствовал отказу в переводе многоквартирного дома на обслуживание иной организации."Таким образом, мужчине поступали незаконные вознаграждения в размере не менее 55 тысяч рублей ежемесячно. В общей сложности в период с ноября 2018 года по март 2021 года он получил взятку в виде денег и предметов мебели на сумму почти 1,7 млн рублей", – уточняют в прокуратуре.Преступную деятельность злоумышленника пресекли ГУЭБиПК МВД России и УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.Севастопольский городской суд признал экс-чиновника виновным в получение взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Кроме того, он обязан уплатить штраф в размере более 3,3 млн рублей. Также его лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и органах в течение 10 лет и лишен классного чина. Приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в ЯлтеВ Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрацииСобрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников

https://crimea.ria.ru/20240603/sevastopolskuyu-firmu-oshtrafovali-za-vzyatku-nalogoviku-1137803088.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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