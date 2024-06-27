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Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте
Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте
В Ялте 51-летний экс-чиновник придумал и наладил мошенническую схему с недвижимостью, а также организовал группу "единомышленников", которые помогали... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T10:13
2024-06-27T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Ялте 51-летний экс-чиновник придумал и наладил мошенническую схему с недвижимостью, а также организовал группу "единомышленников", которые помогали реализовать преступный замысел. Он задержан, сообщили в МВД по Республике Крым.Против экс-чиновника и его подельников возбуждено уголовное дело за покушение на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.Члены организованной экс-чиновником группы подделывали договоры долевого участия сторонних лиц в строительстве многоэтажки для дальнейшего их использования при оформлении права собственности на жилплощадь.Организатор мошеннической схемы пытался выехать из Крыма, но был задержан правоохранителями. Сейчас мужчина по решению суда заключен под стражу. Следствие продолжается.В минувший вторник в Севастополе вынесли обвинительный приговор трем мошенникам, которые под видом долевого строительства дома выманили у вкладчиков 82 миллиона рублей. При этом строить здание они заведомо не планировали. Читайте также на РИА Новости Крым:Был офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеровНовая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузыВ Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрации
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Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте

В Ялте экс-чиновник задержан за мошенничество с жильем на 50 млн рублей

10:13 27.06.2024 (обновлено: 10:17 27.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Ялте 51-летний экс-чиновник придумал и наладил мошенническую схему с недвижимостью, а также организовал группу "единомышленников", которые помогали реализовать преступный замысел. Он задержан, сообщили в МВД по Республике Крым.
Против экс-чиновника и его подельников возбуждено уголовное дело за покушение на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
"51-летний бывший сотрудник городской администрации разработал преступный план, направленный на приобретение через подставных лиц права собственности на квартиры с последующей их продажей. Недвижимое имущество находилось в строящемся на ялтинском побережье доме, не состоящем на балансе города", - рассказали правоохранители.
Члены организованной экс-чиновником группы подделывали договоры долевого участия сторонних лиц в строительстве многоэтажки для дальнейшего их использования при оформлении права собственности на жилплощадь.
"Сотрудникам полиции удалось пресечь факт мошенничества и предотвратить процедуру приобретения права собственности на девять квартир, рыночная стоимость которых по предварительным данным составляет более 50 млн рублей, которая будет точно установлена по итогам экспертной оценки", - уточнили в ведомстве.
Организатор мошеннической схемы пытался выехать из Крыма, но был задержан правоохранителями. Сейчас мужчина по решению суда заключен под стражу. Следствие продолжается.
В минувший вторник в Севастополе вынесли обвинительный приговор трем мошенникам, которые под видом долевого строительства дома выманили у вкладчиков 82 миллиона рублей. При этом строить здание они заведомо не планировали.
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