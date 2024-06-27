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Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте

Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте

В Ялте 51-летний экс-чиновник придумал и наладил мошенническую схему с недвижимостью, а также организовал группу "единомышленников", которые помогали... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T10:13

2024-06-27T10:13

2024-06-27T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Ялте 51-летний экс-чиновник придумал и наладил мошенническую схему с недвижимостью, а также организовал группу "единомышленников", которые помогали реализовать преступный замысел. Он задержан, сообщили в МВД по Республике Крым.Против экс-чиновника и его подельников возбуждено уголовное дело за покушение на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.Члены организованной экс-чиновником группы подделывали договоры долевого участия сторонних лиц в строительстве многоэтажки для дальнейшего их использования при оформлении права собственности на жилплощадь.Организатор мошеннической схемы пытался выехать из Крыма, но был задержан правоохранителями. Сейчас мужчина по решению суда заключен под стражу. Следствие продолжается.В минувший вторник в Севастополе вынесли обвинительный приговор трем мошенникам, которые под видом долевого строительства дома выманили у вкладчиков 82 миллиона рублей. При этом строить здание они заведомо не планировали. Читайте также на РИА Новости Крым:Был офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеровНовая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузыВ Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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