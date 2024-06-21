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Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузы - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузы
Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузы - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузы
В преддверии периода подачи документов в вузы аферисты придумали новый способ обмана абитуриентов, сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T10:35
2024-06-21T10:35
мошенничество
общество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
образование в россии
высшее образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В преддверии периода подачи документов в вузы аферисты придумали новый способ обмана абитуриентов, сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По данным правоохранителей, мошенники "гарантируют" поступление в престижные вузы и заманивают "привлекательной стоимостью бюджетных мест" — в некоторых регионах она варьируется в пределах 20 тысяч рублей.При этом, кроме потери денег, жертвы рискуют потерять доступ к госуслугам и банковским приложениям, что приведет к дополнительным финансовым потерям и прочим проблемам, предупреждают в полиции.В Крыму участились случаи взлома аккаунтов на портале госуслуг, сообщала ранее пресс-служба республиканского МВД. Мошенники получают информацию в целях постановки на миграционный учет иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознавать мошенников по телефонному номеруНовые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллионаКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, образование в россии, высшее образование, новости
Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузы

Мошенники предлагают абитуриентам "купить" бюджетное место в вуз – МВД

10:35 21.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В преддверии периода подачи документов в вузы аферисты придумали новый способ обмана абитуриентов, сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Аферисты обманывают абитуриентов и их родителей. Они создают фейковые сайты, страницы в соцсетях, где среди прочего предлагают "купить" бюджетное место в учебном заведении", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, мошенники "гарантируют" поступление в престижные вузы и заманивают "привлекательной стоимостью бюджетных мест" — в некоторых регионах она варьируется в пределах 20 тысяч рублей.
При этом, кроме потери денег, жертвы рискуют потерять доступ к госуслугам и банковским приложениям, что приведет к дополнительным финансовым потерям и прочим проблемам, предупреждают в полиции.
В Крыму участились случаи взлома аккаунтов на портале госуслуг, сообщала ранее пресс-служба республиканского МВД. Мошенники получают информацию в целях постановки на миграционный учет иностранных граждан.
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