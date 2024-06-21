https://crimea.ria.ru/20240621/novaya-skhema--aferisty-prodayut-byudzhetnye-mesta-v-vuzy-1138262377.html

Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузы

Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузы - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Новая схема – аферисты "продают" бюджетные места в вузы

В преддверии периода подачи документов в вузы аферисты придумали новый способ обмана абитуриентов, сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T10:35

2024-06-21T10:35

2024-06-21T10:35

мошенничество

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

образование в россии

высшее образование

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В преддверии периода подачи документов в вузы аферисты придумали новый способ обмана абитуриентов, сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По данным правоохранителей, мошенники "гарантируют" поступление в престижные вузы и заманивают "привлекательной стоимостью бюджетных мест" — в некоторых регионах она варьируется в пределах 20 тысяч рублей.При этом, кроме потери денег, жертвы рискуют потерять доступ к госуслугам и банковским приложениям, что приведет к дополнительным финансовым потерям и прочим проблемам, предупреждают в полиции.В Крыму участились случаи взлома аккаунтов на портале госуслуг, сообщала ранее пресс-служба республиканского МВД. Мошенники получают информацию в целях постановки на миграционный учет иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознавать мошенников по телефонному номеруНовые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллионаКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, образование в россии, высшее образование, новости