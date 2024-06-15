https://crimea.ria.ru/20240615/novye-zhertvy-troe-sevastopoltsev-otdali-moshennikam-pochti-2-milliona-1138139161.html

Новые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллиона

Новые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллиона - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Новые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллиона

Трое жителей Севастополя за прошедшие сутки пострадали от телефонных мошенников, лишившись 1,7 миллиона рублей. Жертвами аферистов стали молодая женщина,... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T17:30

2024-06-15T17:30

2024-06-15T17:30

севастополь

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Трое жителей Севастополя за прошедшие сутки пострадали от телефонных мошенников, лишившись 1,7 миллиона рублей. Жертвами аферистов стали молодая женщина, пенсионерка и охранник винодельческой компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Так, 27-летней девушке позвонил мошенник, который представился оператором сотовой компании и рассказал о необходимости продления договора мобильной связи с помощью портала госуслуг. После того как потерпевшая сообщила полученные ею секретные СМС-коды, ей позвонил подельник афериста и сказал, что мошенниками получен доступ к ее банковским накоплениям, поэтому нужно срочно перечислить деньги на "безопасные счета". Выполнив все инструкции злоумышленников, девушка лишилась 922 тысяч рублей.Во втором случае 72-летней пенсионерке позвонил мошенник, который представился сотрудником органов госбезопасности и убедил пожилую женщину перечислить на "безопасные счета" 397 тысяч рублей.Третьей жертвой аферистов стал 40-летний охранник крупной винодельческой компании, который с помощью интернет-банкинга перечислил злоумышленникам 400 тысяч рублей.В УМВД отметили, что все потерпевшие знали об этих способах обмана из СМИ и социальных сетей, получали соответствующее СМС-оповещение, тем не менее попались на удочку мошенников и лишились сбережений.Ранее в МВД по Крыму сообщили о том, что в республике участились случаи взлома аккаунтов на портале госуслуг. По данным правоохранителей, мошенники получают информацию в целях постановки на миграционный учет иностранных граждан.По данным МВД по РК, за пять месяцев текущего года более 1700 граждан обратились в полицию из-за действий дистанционных мошенников. Жертвы злоумышленников лишились в общей сложности 445 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамФинансовым мошенникам станет сложнее обманывать граждан – депутат ГДМошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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