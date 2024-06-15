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Новые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллиона - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Новые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллиона
Новые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллиона - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Новые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллиона
Трое жителей Севастополя за прошедшие сутки пострадали от телефонных мошенников, лишившись 1,7 миллиона рублей. Жертвами аферистов стали молодая женщина,... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T17:30
2024-06-15T17:30
севастополь
умвд россии по севастополю
новости крыма
мошенничество
происшествия
телефон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Трое жителей Севастополя за прошедшие сутки пострадали от телефонных мошенников, лишившись 1,7 миллиона рублей. Жертвами аферистов стали молодая женщина, пенсионерка и охранник винодельческой компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Так, 27-летней девушке позвонил мошенник, который представился оператором сотовой компании и рассказал о необходимости продления договора мобильной связи с помощью портала госуслуг. После того как потерпевшая сообщила полученные ею секретные СМС-коды, ей позвонил подельник афериста и сказал, что мошенниками получен доступ к ее банковским накоплениям, поэтому нужно срочно перечислить деньги на "безопасные счета". Выполнив все инструкции злоумышленников, девушка лишилась 922 тысяч рублей.Во втором случае 72-летней пенсионерке позвонил мошенник, который представился сотрудником органов госбезопасности и убедил пожилую женщину перечислить на "безопасные счета" 397 тысяч рублей.Третьей жертвой аферистов стал 40-летний охранник крупной винодельческой компании, который с помощью интернет-банкинга перечислил злоумышленникам 400 тысяч рублей.В УМВД отметили, что все потерпевшие знали об этих способах обмана из СМИ и социальных сетей, получали соответствующее СМС-оповещение, тем не менее попались на удочку мошенников и лишились сбережений.Ранее в МВД по Крыму сообщили о том, что в республике участились случаи взлома аккаунтов на портале госуслуг. По данным правоохранителей, мошенники получают информацию в целях постановки на миграционный учет иностранных граждан.По данным МВД по РК, за пять месяцев текущего года более 1700 граждан обратились в полицию из-за действий дистанционных мошенников. Жертвы злоумышленников лишились в общей сложности 445 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамФинансовым мошенникам станет сложнее обманывать граждан – депутат ГДМошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, умвд россии по севастополю, новости крыма, мошенничество, происшествия, телефон, соцсети
Новые жертвы: трое севастопольцев отдали мошенникам почти 2 миллиона

Дистанционные мошенники за сутки лишили троих жителей Севастополя двух миллионов рублей

17:30 15.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Трое жителей Севастополя за прошедшие сутки пострадали от телефонных мошенников, лишившись 1,7 миллиона рублей. Жертвами аферистов стали молодая женщина, пенсионерка и охранник винодельческой компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"За минувшие сутки в полицию обратились трое местных жителей, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогами защиты банковского счета и продления услуг мобильной связи на общую сумму более 1,7 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Так, 27-летней девушке позвонил мошенник, который представился оператором сотовой компании и рассказал о необходимости продления договора мобильной связи с помощью портала госуслуг. После того как потерпевшая сообщила полученные ею секретные СМС-коды, ей позвонил подельник афериста и сказал, что мошенниками получен доступ к ее банковским накоплениям, поэтому нужно срочно перечислить деньги на "безопасные счета". Выполнив все инструкции злоумышленников, девушка лишилась 922 тысяч рублей.
Во втором случае 72-летней пенсионерке позвонил мошенник, который представился сотрудником органов госбезопасности и убедил пожилую женщину перечислить на "безопасные счета" 397 тысяч рублей.
Третьей жертвой аферистов стал 40-летний охранник крупной винодельческой компании, который с помощью интернет-банкинга перечислил злоумышленникам 400 тысяч рублей.
В УМВД отметили, что все потерпевшие знали об этих способах обмана из СМИ и социальных сетей, получали соответствующее СМС-оповещение, тем не менее попались на удочку мошенников и лишились сбережений.
Ранее в МВД по Крыму сообщили о том, что в республике участились случаи взлома аккаунтов на портале госуслуг. По данным правоохранителей, мошенники получают информацию в целях постановки на миграционный учет иностранных граждан.
По данным МВД по РК, за пять месяцев текущего года более 1700 граждан обратились в полицию из-за действий дистанционных мошенников. Жертвы злоумышленников лишились в общей сложности 445 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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СевастопольУМВД России по СевастополюНовости КрымаМошенничествоПроисшествияТелефонСоцсети
 
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Заголовок открываемого материала
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